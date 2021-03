United Nations Human Rights e David Clark Cause hanno lanciato We All Rise, un’iniziativa globale nata per migliorare l’uguaglianza di genere durante la pandemia Covid-19 e oltre. Celine Dion, Cher, Billie Jean King, Angela Bassett, Padma Lakshmi, Cyndi Lauper, Gail King, Becky G, Sue Bird, Terry Crews, Renée Elise Goldsberry, Amanda Shires, Gloria Estefan, Naomi Campbell, Bridget Moynihan, Debbie Allen e altri si sono impegnati a sostenere We All Rise l’8 marzo, giornata internazionale della donna.

“L’uguaglianza di genere è uno dei valori fondamentali delle Nazioni Unite e si trova al centro dei diritti umani”, ha detto in un videomessaggio Veronica Birga, capo della Sezione per i diritti delle donne e i diritti umani delle Nazioni Unite. “Questo è il motivo per cui siamo il partner globale di We All Rise, una nuova entusiasmante iniziativa impegnata a promuovere e proteggere i diritti umani di tutte le donne e le ragazze in tutto il mondo. Poiché l’uguaglianza di genere non è solo un diritto umano fondamentale, è essenziale per avere un mondo pacifico, prospero e sostenibile”.

Lunedì, l’iniziativa ha pubblicato la sigla “Together We Are Stronger“, eseguita da KT Tunstall, Lolo, Devyn De Loera e Nikki Vianna. La canzone è stata scritta da Morgan Dorr, Greg Hansen e Devyn De Loera ed è stata prodotta dall’Highland Park Collective.

We All Rise prevede di annunciare nuovi programmi durante tutto l’anno per promuovere l’uguaglianza di genere e prevede di ospitare un concerto d’onore per la Giornata internazionale della donna nel 2022.