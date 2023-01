Amanti di “Tokyo Revengers“, a rapporto!

Se siete anche voi fan della serie manga scritta da Ken Wakui incentrata sulle lotte tra gang giovanili e sui viaggi nel tempo, non potete perdervi, oltre alla serie animata (che è arrivata alla seconda stagione, di cui viene rilasciato un episodio alla settimana in lingua originale con sottotitoli in italiano su Disney+), anche i film live action.

Il primo di essi è uscito nel 2021, e tra gli attori principali figurano Takumi Kitamura (Takemichi Hanagaki), Yuki Yamada (Ken Ryugugi alias “Draken“), Yosuke Sugino (Naoto Tachibana) e Ryo Yoshizawa (Manjiro Sano alias “Mickey“).

Solo da poco sono invece arrivate informazioni riguardo ad un seguito del film, che probabilmente, a giudicare dai personaggi che la faranno da protagonista, sarà incentrato sull’arco del cosiddetto “Halloween di sangue” (chi ha letto il manga ha capito, per gli altri invece niente spoiler).

Tra i nuovi attori che si uniranno al cast, spicca in particolare il nome di un attore che in questo periodo sta davvero spopolando: stiamo parlando di Nijiro Murakami, l’interprete del serafico e geniale Chishiya nelle due stagioni del live action targato Netflix di “Alice in Borderland“.

Suo sarà il compito di portare sul grande schermo il personaggio di Kazutora Hanemiya, ragazzo controverso che avrà un ruolo cruciale nel proseguo degli eventi.

Ad affiancarlo, saranno Kento Kageyama, nei panni del riottoso Keysuke Baji, e Mahiro Takasugi, che invece interpreterà lo scaltro Chifuyu Matsuno.

In “Tokyo Revengers” è già però comparso anche un altro attore che chi ha visto la sopracitata “Alice in Borderland” dovrebbero riconoscere: Hayato Isomura, interprete rispettivamente del rosso di capelli Atsushi Sendo e di Banda l’Assassino.

Il secondo film di “Tokyo Revengers” sarà diviso in due parti, ed uscirà nei cinema giapponesi il prossimo 21 aprile (la prima parte) e 30 giugno (la seconda parte).

Non si hanno invece al momento notizie circa un suo rilascio anche nelle sale italiane.