Tom Cruise è un attore degli Stati Uniti classe 1962. Senza ombra di dubbio si tratta di uno degli attori più amati a livello internazionale grazie anche ai film che lo hanno visto protagonista e che, ancora oggi, sono molto amati.

60 anni eppure è protagonista di una carriera inarrestabile e degna di nota. Possiamo affermare che qualsiasi cosa faccia non passa certo inosservato. Per questo motivo, non appena è arrivato nel nostro paese, sono subito iniziati i primi rumors. L’attore, infatti, è stato avvistato all’aeroporto di Bari Palese dove è atterrato, all’una di notte, con un jet privato di un’agenzia svizzera. Al momento è tutto top secret sul motivo del suo arrivo, però si sa che quando succede una cosa del genere è davvero difficile stare in silenzio e non far galoppare la fantasia. Nessuno si aspettava il suo arrivo in Puglia in questo periodo. Le ipotesi più accreditate sono due: o che sia arrivato per girare alcune scene di un film che lo vedrà protagonista (si parla di alcune riprese aeree per Mission Impossible 8) oppure per cercare diverse location per un film che lo vedrà come produttore.

Tom Cruise all’aeroporto di Bari

Stando a quanto afferma Il Nuovo Quotidiano di Puglia, è possibile che sia arrivato per dare un’occhiata ad un set che potrebbe essere allestito a Matera e, per questo motivo, ha scelto di atterrare a Bari. D’altronde Matera è già stata protagonista di No Time To Die, l’ultimo 007 con Daniel Craig, ed ha affascinato Hollywood. Inutile dire che, in breve tempo, è partita la caccia a Tom Cruise: c’è chi spera di scattare una foto ricordo insieme a lui, chi di poterci scambiare due chiacchiere e chi di portare a casa un autografo. Al momento le prime notizie arrivano grazie a La Gazzetta del Mezzogiorno che rivela come Tom Cruise sarà ospite per circa una settimana del Grande Albergo delle Nazioni di Bari dove alloggerà in una suite. Infatti davanti l’hotel non mancano le guardie di sicurezza ed auto di grossa cilindrata con targa inglese e vetri oscurati.

Una cosa è certa: Tom Cruise non si trova in Italia per delle semplici vacanze, ma per motivi di lavoro. L’attore è molto legato al nostro paese tanto che nel 2005 ha scelto Roma per girare alcune scene di Mission Impossible 3 e l’anno successivo è tornato al Castello di Bracciano per celebrare le nozze con Katie Holmes. Infine, due anni fa è stato a Venezia per alcune scene di Mission: Impossible – Dead Reckoning che sarà distribuito in due parti nel luglio 2023 e nel giugno 2024. Non ci resta altro che avere ancora un po’ di pazienza e scoprire il vero motivo che ha portato Tom Cruise nel nostro paese.

