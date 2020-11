Una delle coppie animate più amate di sempre presto arriverà al cinema, si tratta di Tom e Jerry, che saranno i protagonisti di un film in live action a loro dedicato.

Chi non ha amato, durante l’infanzia ma non solo, i cartoni animati di Tom e Jerry? La coppia formata dal gatto combina guai e dal topo astuto e dispettoso è pronta ad approdare sul grande schermo, in un progetto che prevede live action e animazione insieme.

Il film di Tom e Jerry di cosa parlerà?

E’ stato durante lo scorso anno che la Warner Bros ha annunciato l’arrivo di un film su Tom e Jerry, ma soltanto ora cominciano ad essere rese note le prime immagini e le prime notizie relative a quella che sarà la trama del film ibrido, in live action e animazione.

La storia, come immaginiamo, verterà su Tom e Jerry, che seguiranno Kayla un’impiegata di un hotel che è decisa a sbarazzarsi del topo Jerry prima che inizi un importante ricevimento di nozze. La donna, per questo preciso motivo, ingaggia Tom, in modo che il gatto possa far sparire in men che non si dica il topo, ma ovviamente l’impresa non si rivelerà così semplice.

Ecco qui la prima immagine del film mostrata sulle pagine social ufficiali:

Prima immagine del film di Tom e Jerry

Ricordiamo che anche nel 1992 uscì un film dedicato a Tom e Jerry, ma in questo caso i due protagonisti non avranno modo di parlare, e il tutto il senso sarà quindi portato avanti dalle espressioni facciali e da suoni e musica, come tradizione animata vuole!

Nel progetto del film su Tom e Jerry troviamo i nomi di Tim Story, nei panni del regista, e poi Chloë Grace Moretz che interpreterà la donna che lavora all’hotel, e Michael Peña che sarà invece il terribile manager.

Inutile dire che le aspettative sono alte, speriamo quindi di non reststare delusi dal risultato.

E tu cosa ne pensi? Lascia un commento per dire la tua.