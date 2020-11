E’ inutile negarlo, la saga di Harry Potter, nonostante il passare degli anni, resta una delle saghe cinematografiche fantasy più amate dal pubblico. Gli stessi attori che hanno fatto parte degli otto film di Harry Potter non fanno mistero del loro attaccamento per le varie pellicole, primo fra tutti l’attore Tom Felton, che in Harry Potter recita la parte di Draco Malfoy.

In uno dei suoi recenti post sui social ufficiali, l’attore ha infatti condiviso un selfie dove rende partecipi i suoi fan ad un rewatch di Harry Potter, e i suoi follower solo letteralmente impazziti di gioia ed entusiasmo.

Ecco quindi il post e la foto condivisa da Tom Felton sul rewatch di Harry Potter.

Tom Felton riguarda Harry Potter: ecco il post dell’attore

Il post dell’attore, che vi mostriamo qui sopra, mostra Tom Felton con alle spalle il televisore che mostra una delle scene del sesto film di Harry Potter (Harry Potter e il principe mezzosangue) in uno dei rari momenti in cui Draco ha la meglio su Harry.

Proprio a questo si riferisce Felton nel commento che accompagna a foto, quando scrive: “Gryffindor – 0, Slytherin – 1“, ossia “Grifondoro – 0, Serpeverde -1″ frase seguita poi da diverse emoticon del leone e del serpente e i relativi simboli delle due casate della scuola di magia.

Tanto è bastato per mandare i fan in visibilio, che hanno subito commentato il post sulla pagina Instagram ufficiale di Tom Felton con apprezzamenti e pensieri carichi di affetto e malinconia.

Insomma, a passione per Harry Potter non abbandona mai nessuno, men che meno chi nella scuola di magia di Hogwarts in qualche modo c’è stato davvero…

Sei anche tu un fan di Harry Potter? Lascia un commento qui sotto per farci sapere cosa ne pensi di questo rewatch di Tom Felton.