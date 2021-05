Tom Hanks è pronto per un nuovo incredibile ruolo, quello di protagonista di Finch, nuovo film di fantascienza targato Apple TV+. Così dopo aver raccolto il successo del film Notizie dal Mondo su Netflix (Qui potete leggere la nostra recensione), Tom Hanks torna davanti alla macchina da presa, e con un ruolo davvero particolare.

Il film, che non ha ancora una data d’uscita precisa, arriverà entro la fine di quest’anno sulla piattaforma streaming.

La trama di Finch con Tom Hanks

La storia raccontata in Finch è quella di una famiglia molto inusuale e particolare, formata da un uomo, un cane ed un robot. Il protagonista è Finch, un ingegnere robotico che ha vissuto per molti anni in un bunker sotterraneo, per sfuggire ai pericoli e alla desolazione di un pianete post-apocalittico.

Un cataclisma solare, infatti, ha trasformato la Terra in un posto desolato e inabitabile, e Finch è uno dei pochissimi sopravvissuti al disastro.

Rimasto solo con il suo amato cane di nome Goodyear, Finch crea un robot che possa prendersi cura dell’animale quando lui non ci sarà più. Insieme, questi tre speciali personaggi, intraprenderanno un lungo e pericoloso viaggio nella desolazione del West americano.

Il film sarà diretto da Miguel Sapochnik, regista già conosciuto per la sua partecipazione, alla macchina da presa, per alcuni dei più belli episodi di Game of Thrones.

Il cast, come si può ben immaginare, non contempla molti attori. Al fianco di Tom Hanks, e quindi di Finch, ci sarà però l’attore Caleb Landry Jones, che vestirà i panni del robot creato dall’ingegnere.

Già da queste poche notizie credo che il film potrà riservare un sacco di emozioni e di lacrime di commozione. Sarà davvero dura riuscire ad aspettare l’uscita del film per la fine del 2021…

Tu non credi? Lascia un commento qui sotto per dire la tua al riguardo.