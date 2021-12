Tom Holland è un attore del Regno Unito classe 1996 diventato famoso a livello mondiale nel 2016 quando ha iniziato a vestire i panni di Peter Parker ossia dell’Uomo Ragno nel Marvel Cinematic Universe. Per il momento, l’ultimo capitolo Spider-Man: No Way Home è atteso per il 15 dicembre nelle sale cinematografiche ed ora arrivano importanti novità per la vita professionale dell’attore che vanta una carriera in ascesa ed inarrestabile.

Holland, infatti, è pronto a vestire i panni di Fred Astaire in un nuovo film biografico della Sony sul ballerino famoso a livello mondiale. A darne conferma è l’attore stesso che è pronto a passare dai panni di un supereroe alle scarpe da tip tap. D’altronde Holland ha già un background come ballerino di hip hop dopo aver studiato alla Ninfty Feet Dance School. Tornando al film su Fred Astaire, la produttrice Amy Pascal lo aveva trovato perfetto per il ruolo tanto che gli ha chiesto di prendere parte al progetto tramite Facetime mentre lui si trovava nella vasca da bagno. Per il momento siamo solo all’inizio, ovviamente ci vorrà tempo prima che il progetto diventi realtà, ci troviamo solo alle fasi iniziali come lo stesso Holland afferma:

“La sceneggiatura è arrivata una settimana fa, non l’ho ancora letta perché non me l’hanno ancora data”.

Tom Holland ad in evento di lancio di Spiderman

Inutile dirlo, i suoi fan non vedono l’ora di ammirarlo in questo nuovo ruolo. Dopo aver ufficializzato la sua storia d’amore con Zendaya, Tom Holland è pronto per mettersi in gioco ed a chi gli chiede se vestirà ancora i panni dell’Uomo Ragno rivela che:

“Amo questo personaggio più di ogni altra cosa. Spider-Man ha cambiato la mia vita. Ho un rapporto meraviglioso con i miei fan. Non potrei chiedere di meglio. Ma voglio fare ciò che è meglio per lui. Se è il momento per me di mettermi da parte per lasciare il posto a qualcun altro, lo farò con orgoglio. Mi piacerebbe vedere un universo di Spider-Man più diversificato, sarebbe davvero eccitante. Se potessi farne parte, se potessi essere l’Iron Man del prossimo giovane Spider-Man o Spider-Woman, sarebbe fantastico. Ma al momento, tutto ciò a cui devo pensare è il personaggio e cosa è meglio per Peter Parker.”

E tu cosa ne pensi di Tom Holland? Secondo te sarà in grado di vestire i panni di Fred Astaire? Ti aspettiamo nei commenti!