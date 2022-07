Originariamente l’uscita di “Tomb Raider 2“, seguito dell’adattamento del 2018 dell’omonimo famosissimo videogioco con protagonista nei panni di Lara Croft l’attrice Alicia Vikander, era prevista per il mese di marzo dell’anno scorso, ma i lavori di produzione sono stati rallentati a causa della paralisi conseguita alla pandemia da Covid-19.



Per un po’ non si è più saputo nulla circa l’avanzamento delle riprese, ma un tenue barlume di speranza ha iniziato a brillare nei cuori dei migliaia di fan a maggio 2021, quando la regista del film, Misha Green, ha condiviso sulla propria pagina social la copertina della prima stesura della pellicola.

Un fuoco di paglia, però questo, nulla più.

Nello stesso mese di maggio 2021, infatti, Amazon ha acquisito i diritti della MGM, la casa produttrice del film.

Sembra sia stato proprio questo cambio repentino di gestione a far cessare i lavori dell’opera, come sostenuto recentemente dalla stessa Alicia Vikander durante un’intervista rilasciata per Entertainment Weekly:

“Dopo l’acquisizione della MGM da parte di Amazon, non ho più avuto informazioni sul film. Ora è soltanto una questione di strategie commerciali. Posso dire che Misha e io siamo pronte per continuare, ma a essere onesta la cosa non è nelle nostre mani.”

L’attrice ha successivamente affermato che la produzione del film ora come come si trova in una sorta di limbo, dal quale non ha alcuna idea di quando potrà uscire.



Quello che è – purtroppo – certo al momento, è che dovremmo aspettare ancora del tempo prima di poter ritornare ad immergerci nel mondo di “Tomb Raider” per essere coinvolti dall’indomita Lara Croft in un’altra delle sue mirabolanti avventure. Pazienza.