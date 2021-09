Tommaso Paradiso, cantante di Roma classe 1983, è diventato famoso poiché è stata la voce dei Thegiornalisti. Insieme al gruppo ha ottenuto grandi soddisfazioni grazie a brani che sono diventati i tormentoni delle estati italiane come Riccione, Pamplona, Zero stare sereno fino al settembre 2019 quando, all’improvviso, ha annunciato il suo addio ai Thegiornalisti. Sconcerto da parte dei suoi due colleghi, ma soprattutto da parte del pubblico che non se lo aspettava proprio.

Tommaso Paradiso torna con il primo album da solista

In questi due anni, Tommaso Paradiso è andato avanti per la sua strada ed ha intrapreso la carriera da solista che si è rivelata comunque ricca di soddisfazioni con i brani Non avere paura, I nostri anni, Ma lo vuoi capire? fino all’ultimo Ricordami uscito nel 2020. Da un po’ di tempo Paradiso era in silenzio e di solito quando un artista sta in silenzio è perché qualcosa bolle in pentola. Ed è proprio così anche nel caso di Tommaso Paradiso. Il cantante di Roma, infatti, è pronto a tornare in scena con Space Cowboy, il suo primo album di inediti da solista. L’album è già disponibile in pre-order, ma uscirà solo nel gennaio 2022. Ad annunciarlo è lo stesso Paradiso, tramite i suoi social network, dove rivela ai fan di aver bisogno di loro e racconta un episodio inedito della sua carriera:

“Ringrazio quell’omino che un giorno non precisato di tantissimi anni fa si dimenticò di raggiungermi nella sala prove di via Carlo Mirabello. Mi preparai mesi per quel provino, ma lui, quel produttore, non venne. Semplicemente si dimenticò, o forse nella sua testa quell’appuntamento non era mai esistito. “Ringrazio quell’omino che un giorno non precisato di tantissimi anni fa si dimenticò di raggiungermi nella sala prove di via Carlo Mirabello. Mi preparai mesi per quel provino, ma lui, quel produttore, non venne. Semplicemente si dimenticò, o forse nella sua testa quell’appuntamento non era mai esistito. Uno squarcio, la compagnia del presente, il legame con il passato, tutte le immagini di proiezioni future, lettere imbustate e spedite con il cuore sopra. Non so se le canzoni siano genitori o figli, non l’ho ancora capito, fatto sta che oggi mi hanno accompagnato qui. In un’altra stazione, in un altro punto dello spazio e del tempo, in un’altra storia tutta da vivere e da raccontare. Sono sul precipizio dell’emozione o come urlerebbe il poeta: ‘Sto gonfio d’amore'”.

Come di consueto, l’uscita dell’album Space Cowboy sarà anticipata dall’uscita di un singolo atteso per il 15 settembre, ma di cui non è ancora stato reso noto il titolo. I suoi fan non hanno dubbi sul fatto che sarà una canzone d’amore. D’altronde Tommaso Paradiso ci ha “viziati” in questi anni con canzoni simili a poesie, romantiche e piene di sentimento. Una cosa è certa: il suo pubblico non vede l’ora poiché ha sentito la mancanza del cantante e non vede l’ora di scoprire il nuovo singolo,.

Il tour di Tommaso Paradiso

All’uscita dell’album Space Cowboy, seguirà ovviamente un tour dove sarà possibile sentire live i nuovi brani di Tommaso Paradiso, ma anche quelli più vecchi che lo hanno reso famoso. Il tour inizialmente era previsto per l’autunno 2020, ma a causa della pandemia sono cambiati i piani ed ora andrà in scena nel 2022 iniziando il 26 marzo al PalaInvent di Jesolo per poi finire al PalaCalafiore di Reggio Calabria il 7 maggio.

