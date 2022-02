Tommaso Paradiso è un cantautore di Roma classe 1983. Noto per essere stato frontman dei The Giornalisti, poi ha deciso di abbandonare il gruppo per dedicarsi alla carriera da solista che ha portato i suoi frutti e lo ha visto protagonista di singoli di successo come Non avere paura, I nostri anni, Ma lo vuoi capire?, Magari no fino a La stagione del cancro e del leone per citarne alcuni, in grado di far cantare ed emozionare il suo pubblico che gli è rimasto fedele nonostante l’addio ai suoi amici e colleghi.

Il cantante è pronto per tornare live, in giro per l’Italia, con il suo Sulle Nuvole Tour dopo un periodo di stop forzato a causa della pandemia. Inoltre, per il 4 marzo è attesa l’uscita del suo nuovo album di inediti dal titolo Space Cowboy. Tuttavia, Tommaso Paradiso non è solo un cantante, ma in questo periodo di fermo ha deciso di improvvisarsi dimostrando di essere un uomo dalle mille risorse e dai mille talenti che gli ha permesso di passare dalla musica al cinema, un po’ come altri suoi colleghi come Federico Zampaglione e Fabrizio Moro. Tommaso Paradiso farà il suo debutto alla regia del film Sulle nuvole, una storia dove si fondano amore e musica e che arriverà nelle sale cinematografiche italiane il 26, il 27 ed il 28 aprile. Alla sceneggiatura troviamo, ovviamente, Paradiso al fianco di Chiara Barzini e Luca Infascelli (noto per Scusa ma ti chiamo amore, Scusa ma ti voglio sposare ed Amore 14 di Federico Moccia).

Il film, che sarà distribuito da Warner Bros Pictures, è stato definito dallo stesso Paradiso come un mix tra Gabriele Muccino e Verdone di Borotalco, ma in realtà non ha a che fare con nessuno dei due, è più genere commedia inglese romantica o americana, sulla falsa riga de Il lato positivo con Bradley Cooper. Nel cast troveremo: Marco Cocci, Barbara Ronchi, Paolo Briguglia, Sergio Romano, Bettina Giovannini.

L’analisi del trailer di Sulle nuvole

Tommaso Paradiso ha condiviso oggi il trailer ufficiale del film Sulle nuvole sui suoi profili social ed, inutile dirlo, è stato accolto con entusiasmo dai suoi fan. In alcuni cameo che troviamo nel trailer ci sono volti noti e colleghi di Paradiso come Max Pezzali, Fiorella Mannoia, Gianni Morandi e Franco126. Capiamo subito che il protagonista è Nic Vega, un cantante diventato famoso 15 anni fa facendo impazzire l’Italia intera, ma che ora è triste e depresso e si rifugia nell’alcool. Al suo fianco Francesca, la donna che, 20 anni prima, credeva di poter stare con lui per sempre. Non mancano le battute per la sua carriera in difficoltà, come il fatto che senza Francesca al suo fianco non aveva più una musa per cui scrivere. La forza di affrontare tutto gliela danno i suoi occhiali da sole, che gli permettono di sentirsi imbattibile. E proprio a proposito degli occhiali, troviamo una nuova parentesi della carriera di Tommaso Paradiso che ha realizzato una collezione speciale per il marchio Lozza con 4 modelli: due da sole e due da vista.

La trama di Sulle nuvole

Nic Vega (interpretato dall’attore Marco Cocci) ha un passato di successo nella musica, con alle spalle una gloriosa carriera da cantante e una grande storia d’amore chiusa da anni. Ormai in crisi da tempo, quando realizza di aver perso tutto – fama, amici e ispirazione – Nic decide di tornare da lei, Francesca (interpretata dall’attrice Barbara Ronchi), irrompendo così nella sua vita serena e felice. Potranno i ricordi riaccendere l’amore e la passione di una volta?

A proposito del suo film, Tommaso Paradiso ha rivelato a Vanity Fair che:

“Nella fase di preparazione, ossia in quei giorni in cui strutturi il film con tutta la troupe, mi sono sentito a mio agio. Ho avuto la fortuna di avere una produttrice che mi ha messo a disposizione un team di superstar non solo a livello di attori, ma anche come staff, dalla prima all’ultima unità. La mattina ci svegliamo col sorriso, non vediamo l’ora di arrivare lì e, quando rivedi il frutto del tuo lavoro, il brividino c’è”.

E tu cosa ne pensi di questo nuovo “lavoro” di Tommaso Paradiso? Andrai a vedere Sulle nuvole al cinema? Ti aspettiamo nei commenti!