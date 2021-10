Per descrivere Tone Milano – Bread Lab. prendo in prestito la descrizione ufficiale:

“Tone Milano – Bread Lab è una bakery contemporanea, milanese, nordica e un po’ georgiana. Farine bio, pasta madre, lunghe lievitazioni. Enoteca con vino d’asporto e wine bar di piccoli vitigni autoctoni con bottega di prodotti in via di estinzione.”

Mi piacciono molto le ultime parole: “prodotti in via di estinzione.”

Molte usanze e tradizioni si stanno perdendo purtroppo.

Quindi, quando qualcuno prova a riportarle a galla e a farle riscoprire a un pubblico nuovo, trova sempre il mio consenso.

Prodotti in via di estinzione perché il Tone lo è. È un forno costruito da un mastro proveniente direttamente dalla Georgia e viene fatto funzionare con una resistenza elettrica sotto il basamento, che scalda l’intero forno. Viene spento a mezzogiorno così da restare caldo sino al giorno dopo e permette di sfruttare la sua potenza calorica per cucinare il pane anche quando è spento. Questo forno di argilla riesce a produrre il pane georgiano, che si chiama shotis puri e si riconosce per la forma allungata con le punte sottili. In Georgia è molto popolare e si trova in ogni ristorante ed è spesso presente in tutte le tavole.

Oltre al pane sfornato con il Tone, da Tone Milano – Bread Lab trovi anche dolci e altri lievitati sfornati da un forno tradizionale. Non ci sono brioche in questo locale. Probabilmente perché si discostano da quella che è l’idea del brand.

Tone Milano – Bread Lab è stato aperto pochi mesi fa. Si trova in Via Donatello, 22. Puoi arrivarci con la metro verde – fermata Loreto – oppure con il bus 90/91 o 92. L’ho scoperto perché si trova proprio a due passi da casa mia. Presenta anche un piccolo dehors in cui gustare colazioni e apertivi all’aperto… tempo permettendo. Oltre ai forni è presente anche una caffetteria, che ti da la possibilità di fare una colazione completa.

Probabilmente assaggerò anche il loro pane ma oggi mi sono soffermato su due dolci: madeleine, tipico dolce francese molto agrumato e dal profumo inconfondibile, e poi un tortino con farina di mais e un guscio superiore di guava. La guava è un frutto tropicale buonissimo. È ricco di vitamina C ed è utile per l’apparato digerente. Se la madeleine è soffice e alla fine rilascia quel sapore di agrumi in bocca significa che è fatta a modo. Quella di Tone Milano – Bread Lab è così. Ma tra i due dolci ho preferito il tortino di mais e guava. La guava ci sta benissimo. Probabilmente proverò a replicare la ricetta a casa.

Qui sotto la foto della mia colazione da Tone Milano – Bread Lab che comprende anche il cappuccino di avena.

Il cibo mi ha soddisfatto, il locale mi è piaciuto e il forno Tone conferisce un’atmosfera eccezionale, internazionale e storica. Ciò che mi ha fatto storcere il naso è stato il servizio. Più che a me, agli altri commensali. Un signore si stava lamentando di essere da troppo tempo in fila. Una signora commentava con un altro tipo: “a Milano purtroppo tutto va veloce.” Probabilmente il Covid-19 non ha aiutato a velocizzare i tempi di attesa ma gestire la cassa e le ordinazioni allo stesso tempo diventa complicato per una sola persona nei giorni affollati. Credo che l’inserimento di una persona in più nei giorni di ressa e lo spostamento della cassa, risolverà questo piccolo inconveniente. Anche un’attenzione maggiore non guasterebbe. Ho dovuto rubare lo zucchero per il cappuccino da un altro tavolo e il primo cappuccino arrivato era stato fatto con latte tradizionale e non con il latte d’avena. Il locale ha aperto da poco, quindi ci sta qualche intoppo in fase di start. Tutte cose facilmente risolvibili e che non intaccano l’esperienza generale.

Per quanto riguarda il prezzo, ho buttato lo scontrino, quindi aggiornerò la recensione con l’estratto della carta preciso. Ma ricordo di non aver speso tanto.

Fammi sapere se sei d’accordo con il mio voto attraverso i commenti e se anche tu hai già provato Tone Milano – Bread Lab.