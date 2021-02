Da un sondaggio recentemente proposto dal colosso dello streaming Netflix sembra che una delle sigle più difficili da skippare sia proprio quella della serie Stranger Things. Difficile immaginare il contrario considerando che è molto breve e semplice, allo stesso tempo però il suo beat inconfondibile ci trascina immediatamente nei toni di mistero legati alle vicende di una delle serie più cult degli ultimi tempi. La sigla è stata composta da Michael Stein e Kyle Dixon, due componenti del gruppo SURVIVE. Ammettetelo anche voi che non l’avete mai skippata anche se avreste voluto scoprire al più presto cosa stava succedendo ad Eleven e i suoi amici…

Nick Cave and the Bas Seeds – Red Right Hand Un’altra sigla amatissima dai fan è la bellissima “Red Right Hand” di Nick Cave & The Bad Seeds, l’inconfondibile canzone che, anche in diverse versioni, accompagna le vicende dei fratelli Shelby nello show “Peaky Blinders”. Sarà l’inconfibile voce di Nick Cave, sarà il suo inconfondibile ritmo incalzante che accompagna le gang inglesi delle vicende di una delle serie più avvincenti che il catalogo di Netflix può vantare: sta di fatto che a nessuno di noi verrebbe mai in mente di skippare questa sigla. Se lo fate potreste trovarvi uno dei fratelli Shelby alle calcagna…

Shinzou wo Sasageyo – Linked Horizon Non ci stanchiamo mai di ripeterlo e lo faremo fino alla fine dell’anime: ma quanto sono belle le sigle di Attack on Titan? Okay, okay, ad oggi che siamo arrivati alla quarta ed ultima stagione forse possiamo riconoscere che non tutte le sigle siano state alla stessa altezza, ma se ce n’è una che ha messo tutti d’accordo, quella è stata “Shinzou wo Sasageyo“, la sigla di apertura della seconda stagione cantata e composta dai Linked Horizon, gruppo fedele alla serie che aveva già cantato le due sigle della prima stagione. Chi skippa questa sigla – no aspettate, c’è davvero qualcuno che lo fa? – deve avere qualche problema, perchè solo la sigla fa la metà dell’anime. Il ritmo incalzante unito al lavoro certosino che è stato fatto con l’animazione creano un momento iconico a cui è davvero impossibile rinunciare. Senza contare che tutti noi almeno una volta ci siamo ritrovati a cantare il ritornello a squarciagola facendo finta di far parte del corpo di ricerca…vero?

My Life is going on – Cecilia Krull Un titolo controverso quello de “La Casa di Carta“: devo dire che per via degli avvenimenti di questa serie sono stata diverse volte tentata di avvicinarmi al tasto skip, ma tutte le volte sono stata dissuasa dal ritmo piacevole e quasi rilassante – in completo contrasto con quello che stavamo vedendo – della sua sigla “My life is going on” di Cecilia Krull. Della serie sì, se salti la sigla sei un Arturito ma a volte è davvero difficile non voler scoprire subito quale sarà la prossima mossa della banda di ladri più famosa della Spagna…

I’ll be there for you – The Rembrandts La serie TV americana “Friends” è stata iconica e indimenticabile per tantissimi motivi – forse primo tra tutti la bellissima e bravissima Jennifer Aniston – ma se dobbiamo essere completamente onesti un altro motivo del suo incredibile successo è stato senza dubbio la sigla. Frizzante, energica e dal ritmo inconfondibile, la sigla di Friends è capace immediatamente di portarci dentro le vicende dei simpatici protagonisti, come a rassicurarci che, come viene ripetuto più volte, e come un vero amico, ci sarà sempre per noi. Ammettetelo, anche voi la sapete a memoria…

La sigla di “Daredevil“, iconico eroe Marvel, è considerata inquietante quanto ricca di fascino. Impossibile distogliere lo sguardo dal liquido rosso che lentamente ricade sulla città di New York e la maschera di uno degli eroi più tormentati del catalogo Netflix. La musica, dapprima molto lineare e poi sempre più incalzante, sembra accompagnarci nelle vicende che circondano una città dilaniata dal potere.

Composta da Patrick Carney, membro dei Black Keys, la sigla “Bojack Horseman” è inconfondibile e talmente piacevole che skipparla sarebbe un vero peccato. Con poche sequenze di immagini è in grado di catapultarci in un mondo alternativo di cui è impossibile fare a meno.

You’ve got time – Regina Spakton Cantata da Regina Spakton, la sigla “Orange is the new Black” dal titolo “You’ve got time” è stata composta appositamente per la serie. Questo è facilmente intuibile dal testo, che allude alle gabbie e ad animali rinchiusi; allo stesso tempo sa diventare molto profonda nel momento in cui parla di avere sempre tempo per le seconde opportunità e di una possibilità di redimersi. Impossibile skipparla!

Tuyo – Rodrigo Amarante E’ Rodrigo Amirante a cantare la sigla di “Narcos“, una delle serie Netflix più amate degli ultimi tempi. Il titolo della canzone è “Tuyo”, un pezzo struggente che parla di come la vita di Pablo Escobar sarebbe potuta essere. La traccia è stata scritta ancora prima che iniziassero le riprese e in un’intervista con Rolling Stones Amirante ha ammesso di voler usare la sigla per umanizzare il protagonista, visto da tutti come un vero e proprio mostro.