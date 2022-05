Top Gun: Maverick è un film drammatico d’azione americano del 2022 diretto da Joseph Kosinski. È stato scritto da Ehren Kruger, Eric Warren Singer e Christopher McQuarrie, da una storia ideata da Peter Craig e Justin Marks.

Il sequel di Top Gun (il primo film è uscito nel 1986), segue Tom Cruise nei panni del capitano Pete “Maverick” Mitchell, un pilota collaudatore. Insieme a lui nel cast troviamo Miles Teller, Jennifer Connelly, Jon Hamm, Glen Powell, Lewis Pullman, Ed Harris e Val Kilmer. Cruise e Kilmer riprendono i loro ruoli del primo film e la pellicola è dedicata al regista del primo Top Gun Tony Scott , morto nel 2012.

Top Gun: Maverick è stato presentato in anteprima al CinemaCon il 28 aprile 2022 e l’uscita nelle sale cinematografiche italiane è avvenuta qualche giorno fa. L’uscita era prevista per il 12 luglio 2019, ma è stata posticipata per “consentire alla produzione di elaborare tutte le complesse sequenze di volo”. Il film è stato ulteriormente ritardato a causa della pandemia di COVID-19 e dei conflitti di programmazione.

Il film ha ricevuto ampi elogi dalla critica, molti dei quali lo hanno ritenuto superiore al film originale.