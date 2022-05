“No one dies from love” è il nuovissimo brano dell’artista di nazionalità svedese Tove Lo, appartenente al suo quinto album in studio e composto insieme ad un suo collaboratore di lunga data: Ludvig Soderberg.

La cantante ha rivelato il titolo ufficiale del brano l’11 novembre 2021 sul proprio profilo Instagram, mentre a marzo di quest’anno ha pubblicato le foto del dietro le quinte del videoclip (girato in Messico e diretto dal Brazilian duo Alaska) e l’immagine di copertina.

Il singolo è infine stato rilasciato su tutte le piattaforme lo scorso venerdì 6 maggio.

Significato della canzone

“Non one dies from love” racconta il dramma che segue la fine di una relazione nella quale per lungo tempo si era ciecamente creduto.

Come sostenuto dalla stessa Tove Lo, durante un’intervista:

“Quando stai insieme a qualcuno per molto tempo e la storia finisce all’improvviso, è come se una parte di te fosse morta. Questa persona ora è un’estranea per te. Tutti i ricordi sono contaminati.”

La canzone è dunque proprio una ballata per un cuore spezzato, che non vede al momento alcuna soluzione nè scappatoia al dolore che lo pervade in seguito alla conclusione di una relazione, e che si domanda se riuscirà a continuare a battere (“nessuno muore per amore, immagino che sarò la prima”).

Traduzione del testo

[Verso 1: Tove Lo]

Eravamo così magici, perché siamo finiti in questo modo?

So che sei furioso, sì, proprio come me

Hai buone ragioni, ma anche io

Cosa è successo davvero qui? Lo vorrei sapere

[Pre-ritornello: Tove Lo]

Si è intensificato così velocemente

Abbiamo urlato cose che non possiamo rimangiarci

Si è intensificato troppo presto

So cosa dicono, so che lo dicono

[Ritornello: Tove Lo]

Nessuno muore per amore

Immagino che sarò la prima

Ti ricorderai di noi?

O i ricordi sono troppo macchiati di sangue, adesso?

Nessuno muore per amore

Immagino che sarò la prima

Ti ricorderai di noi?

O i ricordi sono troppo macchiati di sangue, adesso?

[Verso 2: Tove Lo]

Ho fatto del mio meglio con te, tu affermi lo stesso

In qualche modo, siamo estranei, ma condividiamo questo dolore

Continuo a scrivere lettere che non invierò mai

Non voglio che tu vada avanti quando sarà la mia fine

[Pre-ritornello: Tove Lo]

Si è intensificato così velocemente (così velocemente)

Abbiamo urlato cose che non possiamo rimangiarci (rimangiarci)

Si è intensificato troppo presto

So cosa dicono, so che lo dicono

[Ritornello: Tove Lo]

Nessuno muore per amore

Immagino che sarò la prima

Ti ricorderai di noi?

O i ricordi sono troppo macchiati di sangue, adesso?

Nessuno muore per amore (Nessuno muore per amore)

Immagino di essere la prima (Immagino di essere la prima)

Ti ricorderai di noi? (Ricorderai)

O i ricordi sono troppo macchiati di sangue adesso?

[Ponte: Tove Lo]

(Amore)

[Ritornello: Tove Lo]

Nessuno muore per amore (Nessuno muore per amore)

Immagino di essere la prima (Immagino di essere la prima)

Ti ricorderai di noi? (Ricorderai)

O i ricordi sono troppo macchiati di sangue adesso?

Nessuno muore per amore (Nessuno muore per amore)

Immagino di essere la prima (Immagino di essere la prima)

Ti ricorderai di noi? (Ricorderai)

O i ricordi sono troppo macchiati di sangue adesso?