Rilasciato nelle ultime ore il trailer finale per il film “Fast X”, decima pellicola della saga Fast & Furious prevista in uscita il prossimo 18 Maggio.

Una sequenza di immagini d’azioni e inseguimenti rocamboleschi, come consuetudine dell’intero franchise.

“Fast X” è diretto da Louis Leterrier, già regista di “L’incredibile Hulk” del 2008 e di “Scontro tra Titani” del 2010. La pellicola vedrà un cast stellare, con la conferma di tutti i principali personaggi visti nell’arco dei capitoli precedenti.

Oltre al protagonista Vin Diesel, vedremo dunque il ritorno di Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Chris “Ludacris” Bridges, Nathalie Emmanuel, Jordana Brewster, Sung Kang, Jason Statham, John Cena e Scott Eastwood oltre alle vincitrici oscar Helen Mirren e Charlize Theron.

Non solo personaggi già visti, “Fast X” sarà impreziosita dall’ingresso nella saga di altri importantissimi attori. Jason Momoa sarà il principale villain, mentre ancora ambigua sembra la figura di Bree Larson.

Alan Richtson sarà il nuovo capo dell’Agenzia con un rapporto diverso nei confronti di Toretto rispetto al suo predecessore Mr. Nobody.

“Fast X” è prodotto da Neal H. Moritz, Vin Diesel, Justin Lin, Jeff Kirschenbaum e Samantha Vincent. Non sarà ufficialmente l’ultimo prodotto della serie, che si dovrebbe concludere invece con il successivo sequel già in fase di sviluppo.

Spiegazione del trailer di “Fast X”

Dal trailer di “Fast X”, capiamo come Dom Toretto e la sua squadra dovranno affrontare un avversario più letale dei precedenti. Nel capitolo numero 5, i protagonisti avevano eliminato il boss della droga brasiliano Hernan Reyes e decapitato il suo impero su un ponte a Rio De Janeiro.

Il figlio Dante, interpretato da Jason Momoa, ha infatti ha passato gli ultimi 12 anni a ideare un piano per trovare vendetta. Il montaggio suggerisce la nascita di nuove alleanze e nuove alchimie per sconfiggere i nemici, presentandoci il ritorno di molti personaggi.

L’azione si susseguirà in varie location, tra un attentato a Roma, per passare al Portogallo e dopo a Londra, oltre a scene adrenaliniche a Los Angeles, in Brasile e nell’Antartide. In un crescendo di azione, la scena che colpisce maggiormente nel corso del trailer è la fuga di Toretto da una diga. Dom per evitare l’incidente con due tir, si getterà volontariamente dalla diga con la sua rombante automobile guidando sulla parete verticale.

Tra un’esplosione e un inseguimento folle, Dante cercherà di attentare la vita del piccolo figlio di Dom per vendicare la morte di suo padre.

E tu, hai già visto il trailer di “Fast X”? Lascia un commento!