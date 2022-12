Netflix ha appena rilasciato il trailer di “Dog Gone”, film in uscita sulla piattaforma streaming il 13 Gennaio 2023.

La pellicola ripercorre le vicende narrate nel libro di Pauls Toutonghi, “Dog Gone: A Lost Pet’s Extraordinary Journey and the Family Who Brought Him Home”, basato sulla storia vera della sparizione di un Golden Retriever e la seguente emozionante ricerca da parte della famiglia. Il film infatti è focalizzato su un padre e un figlio che intraprendono la ricerca del loro cane smarrito nella foresta. Il viaggio e le difficoltà affrontate rafforzerà il loro rapporto.

Questo film è diretto dal regista statunitense Stephen Herek e vede protagonisti Rob Lowe e Johnny Berchtold nei ruoli principali.

Completano il cast Kimberly Williams-Paisley, Jinny Marshall, Nick Peine, Susan Gallagher, Soji Arai, Annabella Didion, Michael H. Cole, Rachel Thompson, Al Mitchell, LaKeta Booker e Amber Erwin. L’adattamento dal romanzo della sceneggiatura è stato affidato a Nick Santora, famoso per aver lavorato ad esempio alla scrittura delle fortunate serie televisive “I Soprano”, “Prison Break”, “Lie to me” e “Law & Order”.

“Dog Gone” si presenta dunque come un film per tutta la famiglia, che appassionerà gli spettatori emozionandoli in questa affannosa ricerca.

Spiegazione del trailer di “Dog Gone”

Il trailer promozionale di “Dog Gone” presenta tutti i personaggi della storia e gran parte della trama senza lasciare grossi punti interrogativi o nascondere eventuali colpi di scena.

Inizialmente vediamo John e suo figlio Fielding non avere grande feeling, anche a causa dell’età adolescenziale del ragazzo e gli impegni serrati del genitore.

Fielding è molto affezionato al suo cane “Gonker”, testualmente “Tonsilla”, un Golden Retriever affetto dal morbo di Addison per il quale deve ricevere iniezioni mensili per curare l’insufficienza surrenalica al fine di rimanere in buona salute. Un giorno l’animale si smarrisce nelle foreste vicino la proprietà dei protagonisti. L’animale cerca rifugio dalle intemperie e dal freddo della notte, ma il suo vagar disorientato tra gli alberi lo porta molto lontano da casa.

Fielding è enormemente preoccupato e teme per la vita del suo cucciolo: senza assistenza veterinaria l’animale rischia di morire a causa della sua malattia.

John è sicuro che ritroveranno Gonker e si impegna con il figlio a setacciare la zona. Ciò li porta a viaggiare lungo il sentiero degli Appalachi nel tentativo di trovare qualche passante che abbia notato il cane. Il tutto con l’aiuto di sua madre Virginia, che allestisce un centro di comando a casa.

E tu, che ne pensi del trailer “Dog Gone”? Scrivi un commento!