Nella giornata di Giovedì 10 Novembre, è stato rilasciato il primo trailer per “John Wick 4”, tanto atteso sequel della saga di successo con protagonista Keanu Reeves.

Il film, promosso con la forma contratta JW4, è infatti la quarta pellicola che racconterà le gesta del sicario professionista in total black. Il personaggio è diventato subito iconico sin dalla sua prima apparizione, nel film “John Wick” del 2014.

Il grande successo di critica e pubblico hanno infatti spinto gli autori e i produttori del lungometraggio a sviluppare un’intera saga attorno al personaggio.

Il film è ancora una volta diretto da Chad Stahelski: lo statunitense già noto per essere uno stuntman molto abile nelle arti marziali, torna dietro alla macchina da presa dopo la regia dei primi tre capitoli della saga. La sceneggiatura è co-scritta da Shay Hatten e Michael Finch, mentre i personaggi sono stati creati da Derek Kolstad.

Le riprese si sono svolte a Berlino, Parigi, Osaka e New York City da Giugno ad Ottobre 2021. Il film è prodotto da Thunder Road Pictures e 87North Productions e sarà distribuito da Lionsgate per gli Stati Uniti.

“John Wick 4” arriverà nelle sale cinematografiche italiane il 23 Marzo del prossimo anno, in anticipo di un giorno rispetto alla prima programmazione nei cinema statunitensi. Originariamente previsto per l’uscita il 21 Maggio 2021, il film è stato ritardato a causa del COVID-19 e in parte anche per gli impegni di Reeves con “The Matrix Resurrections”.

New entry del cast è Donnie Yen, nel ruolo di Caine, possibile alleato dell’organizzazione criminale Gran Tavola. Accanto a Reeves e Yen, troviamo anche Bill Skarsgård, Laurence Fishburne, Hiroyuki Sanada, Shamier Anderson, Lance Reddick, Rina Sawayama, Scott Adkins, e Ian McShane.

Spiegazione del trailer di “John Wick 4”

II trailer di “John Wick 4” mostra ancora una volta in azione Keanu Reeves, apparso in gran forma e perfettamente calato nella parte del sicario. I combattimenti infatti appaiono ben coreografati, come da tradizione dell’intera saga. Il look elegante di John Wick è iconico, così come la sua precisione nell’eliminare gli antagonisti.

Alla fine del precedente capitolo (“John Wick 3 – Parabellum” del 2019) John Wick si ritrovava ferito e con l’intera Gran Tavola pronta ad annientarlo una volta per tutte. Il sicario infatti era sopravvissuto dopo la caduta dal tetto del Continental e appare ora rimessosi in forma.

John Wick dovrà ancora lottare per ottenere la libertà e soprattutto tener salva la vita. Per fare ciò, prima di sconfiggere l’intera organizzazione criminale che vuole la sua testa, il sicario dovrà affrontare un nuovo nemico, Caine, capace con i suoi mezzi di ottenere potenti alleanze tra amici e nemici del protagonista.

Oltre a questo ambiguo personaggio, che dapprima ha un dialogo minaccioso ma elegante con il protagonista all’interno di una chiesa e che poi sul finire del trailer ha una scena di combattimento molto scenografica con lo stesso sicario, avrà una parte importante nella trama anche il Marchese de Gramont, interpretato da Bill Skarsgård.

Il nobile è infatti, un membro della Gran Tavola e anche lui sarà un antagonista di John, presumibilmente nella parte centrale della pellicola.

E tu, cosa ne pensi del trailer di “John Wick 4”? Lascia un commento!