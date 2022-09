Durante il D23 Expo, la Disney ha svelato il primo trailer ufficiale di “Secret Invasion”, l’attesa serie live-action che farà parte della fase 4 del Marvel Cinematic Universe.

La serie avrà il suo esordio sulla piattaforma streaming Disney+ all’inizio del 2023, anche se non è ancora stata precisata la data e sarà composta da 6 puntate della durata di circa 45 minuti, rilasciate a cadenza settimanale.

“Secret Invasion” molto probabilmente prenderà spunto dall’omonima saga fumettistica della Marvel Comics che si concentra sull’invasione della Terra da parte degli Skrull, una delle razze aliene dell’universo Marvel.

Ricchissimo il cast che vede numerosi ritorni di personaggi già mostrati nel corso delle pellicole Marvel. Samuel L. Jackson riprende il ruolo di Nick Fury, Ben Mendelsohn torna invece come il guerriero Skrull Talos, Don Cheadle è nuovamente James “Rhodey” Rhodes, Cobie Smulders torna nei panni di Maria Hill, mentre Everett Ross sarà ancora una volta interpretato da Martin Freeman.

Completano il cast alcune new entry come Emilia Clarke, Kingsley Ben-Adir e Olivia Colman.

Spiegazione del trailer di “Secret invasion”

Il trailer si apre con Nick Fury che torna sulla Terra dopo essere stato impegnato sei anni in una non meglio precisata missione spaziale. L’aspetto di Nick Fury appare molto provato e il personaggio palesa a Maria Hill tutta la sua preoccupazione per la situazione che si è creata. Nella scena successiva lo stesso Nick Fury s trova a colloquio con l’ufficiale militare Rhodes e ammonisce lo stesso a fare attenzione su qualunque addetto della sicurezza, data l’abilità degli Skrull di trasformarsi in chiunque.

Più avanti nel trailer vediamo lo Skrull Talos aggredire un uomo elegante: gli uomini della scorta di quest’ultimo subito ne assumono le sembianze. Dopo alcune scene di azione ed esplosioni, appare il personaggio interpretato da Olivia Colman con comportamenti sospetti ed ambigui, anche nei dialoghi con Nick Fury.

Indubbiamente le ambientazioni e lo stile ricordano molto “Captain America: The Winter Soldier” del 2014, in una sorta di spy-movie in chiave supereroistica.

