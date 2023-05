Netflix ha appena rilasciato un trailer promozionale per l’imminente uscita del reality show di sopravvivenza “Siren: Survive the Island”.

Si tratta di un progetto coreano di intrattenimento per sottolineare la forza delle donne. Lo spettacolo sarà suddiviso in 10 puntate in cui vedremo le protagoniste fare a gara tra loro con difficili prove fisiche su un’isola remota.

Una serie di prove ad eliminazione che porterà alla vittoria solo una squadra. Tutte le partecipanti fanno parte di diverse mansioni lavorative con caratteristiche di emergenza e in cui il fisico è una parte determinante. Ci saranno infatti agenti di polizia, controfigure, vigili del fuoco, guardie del corpo, atlete e soldati. Un reality show che presenterà le migliori qualità fisiche e strategiche di queste donne. L’obiettivo di sopravvivenza sull’isola metterà in risalto la loro affinità al lavoro di squadra.

La prima parte dello spettacolo sarà presentata in anteprima il 30 Maggio 2023 e la seconda parte uscirà la settimana successiva.

Spiegazione del trailer “Siren: Survive the Island”

Il trailer presenta anche un primo sguardo all’ambiente e alle sfide che le squadre dovranno affrontare durante la serie, con diverse missioni che metteranno alla prova la loro forza fisica, resistenza e competenze strategiche mentre cercano di darsi la caccia a vicenda.

Lee Eun-kyung, produttore della serie, ha sottolineato che la serie sarà descritta da amicizia, impegno e vittoria. Caratteristiche proprie soprattutto di anime e manga a tema sportivo. Lee Eun-kyung ha però sottolineato l’esigenza di portare su schermo le gesta con queste protagoniste in quanto sono rari i comics a tema sportivo con personaggi femminili.

L’autore dello spettacolo, Chae Jin-ah, ha anche affermato che le partecipanti sono state opportunamente scelte in professioni basate sulla sopravvivenza, sull’emergenza e sulle loro capacità di superare le difficoltà più inaspettate.

” Volevamo portare la loro professionalità allo spettacolo. Abbiamo ritenuto che sarebbe stato più significativo per le persone con la stessa etica fare squadra e lavorare insieme per vincere”.

