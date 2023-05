Era l’estate del 2018 quando nelle sale è uscito l’intenso film “Shark – Il primo squalo“, con protagonista un agguerrittissimo Jason Statham e un incasso totale di oltre 500 milioni di dollari; ora, cinque anni dopo, siamo pronti per immergerci nuovamente nelle tumultuose acque dense di pericoli con il sequel “Shark 2 – L’abisso“, di cui vedremo qui di seguito la trama, il trailer e la data di uscita.

La trama di “Shark 2”

Protagonista della storia sarà nuovamente Jason Statham alias il sommozzatore americano Jonas Taylor, il quale viene coinvolto in una delicata indagine ambientata in un ecosistema mai raggiunto da mano umana. Qui, Taylor si imbatterà in creature al limite dell’incredibile, da megalodonti a persino dinosauri, che metteranno in serio pericolo la sua incolumità.

Nel cast del film vedremo volti storici del franchise, ovvero Page Kennedy e Sophia Cai, ma conosceremo anche nuovi personaggi, interpretati, tra gli altri, dagli attori Cliff Curtis, Wu Jing e Skyler Samuels.

Cambia invece il regista: dietro la macchina da presa si collocherà questa volta Ben Wheatley, e non più Jon Turteltaub.

Il trailer del film

Qui potrete trovare il trailer ufficiale di “Shark 2“, rilasciato dalla Warner Bros. In esso possiamo già vedere alcuni dei temibili bestioni contro cui il povero protagonista sarà chiamato a lottare.

“Shark 2”, quando esce?

La data di uscita di “Shark 2 – L’abisso” è già stata fissata: potremo vederlo a partire dal 3 agosto di quest’anno.

Siete anche voi in trepidante attesa di tornare nelle sale a lasciarvi catturare dall’adrenalinico “Shark 2 – L’Abisso”? Vi è piaciuto il primo film? Diteci le vostre opinioni in merito qui sotto nei commenti!