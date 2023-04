Ambientata in Francia durante la Seconda Guerra Mondiale, la nuova miniserie Netflix “Transatlantic” mette in risalto l’umanità che si trova nei momenti difficili.

Siamo nel 1940 a Marsiglia e, mentre l’America cerca di rimanere neutrale e la Germania avanza in Europa, ci sono americani (e non solo) che tentano di fare la differenza nella città portuale francese.

Nello specifico, c’è la giovane ricca Mary Jayne (Gillian Jacobs), che utilizza la ricchezza della sua famiglia per aiutare a finanziare il Comitato di Soccorso d’Emergenza del giornalista Varian Fry (Cory Michael Smith), un gruppo dedicato a far uscire i rifugiati dall’Europa, in particolare artisti, intellettuali e chiunque abbia problemi con Hitler. È un lavoro pericoloso ed etichetta chi lo fa come traditore, ma ciò non ferma coloro che lottano per una giusta causa.

Data l’ambientazione temporale e geografica, senza contare le frequenti discussioni su visti e documenti, “Transatlantic” richiama immediatamente alla mente Casablanca, uno dei più grandi film mai realizzati – e sebbene il nuovo dramma Netflix non deve essere paragonato a quel capolavoro, i confronti sono comunque favorevoli. Ciò che i due progetti hanno in comune, è l’arguzia e l’intelligenza nel ricordare che, anche quando l’umanità sta vivendo tempi difficili, rimaniamo esseri umani, con le nostre passioni, paure e problemi.

La miniserie dura sette episodi ed è stata co-creata da Anna Winger, che potrebbe essere conosciuta dal pubblico come la creatrice della serie vincitrice dell’Emmy di Netflix, Unorthodox.

Lucas Englander e Gillian Jacobs in Transatlantic. Credits: Netflix.

“Transatlantic” non ha paura di diventare oscura quando le circostanze lo richiedono, ma non teme nemmeno di abbracciare occasionali momenti di leggerezza, da malintesi divertenti a drammi romantici e persino un inaspettato numero musicale. È facile immedesimarsi nella narrazione: i cattivi sono chiari e i buoni virtuosi, anche quando le circostanze li spingono verso decisioni difficili. Grazie agli spazi concessi dai sette episodi, le relazioni tra i personaggi si approfondiscono man mano che aumentano le tensioni.

A livello di produzione, “Transatlantic” a volte si appoggia un po’ troppo su paesaggi digitali, ma per il resto i dettagli sono ben realizzati e la cinematografia non teme di spingere il colore. Particolarmente accattivante è la vecchia villa francese in rovina adibita a quartier generale dell’ERC, che a volte viene trasformata dagli artisti nascosti al suo interno.

Sebbene Gillian Jacobs a volte sembri un po’ troppo moderna sullo schermo (alcune persone semplicemente non possono essere credibilmente inserite in un film d’epoca), porta una grinta audace al personaggio (basato su una persona reale), soprattutto mentre si immerge sempre di più nello sforzo bellico.

Jacobs ha anche un’ottima alchimia con Lucas Englander nei panni di Albert, un rifugiato che finisce per impegnarsi ad aiutare la causa dell’ERC. Englander, con i suoi lineamenti da protagonista alla Michael Shannon e la sua passione viscerale, ha un grande potenziale come futuro attore di successo.

Inoltre, Cory Michael Smith offre un’ottima interpretazione come Varian, un uomo devoto alla sua causa pur facendo i conti con i propri segreti. Ralph Amoussou si distingue nel ruolo di Paul, un concierge d’albergo fondamentale per l’operazione dei rifugiati. E Corey Stoll, nelle sue sporadiche apparizioni, non si cala completamente nel ruolo di Graham, il console generale americano che supervisiona Marsiglia, ma pur restando in linea con le performance passate a cui siamo abituati, riesce ancora una volta a conferire un’aura di autorità ironica al suo personaggio sullo schermo.

“Non ci vuole molto per capire che i problemi di tre piccoli individui non valgono una collina di fagioli in questo mondo pazzo”, è la famosa battuta di Rick (Humphrey Bogart) in Casablanca, ma in un certo senso si sbaglia: i problemi delle persone comuni, quando portati sullo schermo con cura come in questo caso, valgono una montagna di fagioli in questo mondo impazzito. Ci fanno riflettere su come ci comporteremmo in uno scenario simile, rendono il passato presente e la storia abbastanza vicina da toccare.

In conclusione, “Transatlantic” riesce a catturare l’attenzione dello spettatore, presentando una trama coinvolgente e personaggi ben caratterizzati, il tutto all’interno di un contesto storico accuratamente ricostruito. La serie è in grado di alternare momenti drammatici a situazioni più leggere e umoristiche, mostrando così la resilienza dell’umanità anche nei periodi più bui. Sicuramente merita una visione per gli appassionati dei dramma storici e per coloro che sono interessati a conoscere storie di coraggio e speranza in tempi difficili.

