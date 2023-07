Esce oggi, venerdì 28 luglio 2023, il nuovo brano del rapper texano Travis Scott, in collaborazione con due grandi nomi del panorama musicale attuale: Beyoncé e Justin Vernon, frontman della band dei Bon Iver.

L’uscita del brano, intitolato “DELRESTO (ECHOES)“, è stata resa nota dallo stesso Travis Scott lo scorso 22 luglio; si tratta di un singolo orecchiabile, dalle tinte rap e hip pop, che è stato prodotto da Hit-Boy.

Scopriamo allora qui di seguito il significato e la traduzione del testo di “DELRESTO (ECHOES)“.

Significato di “DELRESTO (ECHOES)”

Questo brano tratta il tema delle difficoltà di una relazione amorosa: cercare di aggrapparsi al partner ma anche volersi lasciare andare, risentendo ancora degli echi di storie appartenenti al passato.

Traduzione del testo

[Intro: Justin Vernon]

Credo, credo nell’amore

Ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah

Ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah

Ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah (alza il volume)

Ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah (Guardami essere)

[Verso 1: Beyoncé]

Statue nella stanza accanto

Miliardi nel deposito (Ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah)

A prova di proiettile, l’intera faccenda

Ignora il codice di abbigliamento

Entra nella sala da ballo

È così difficile lasciar andare (Ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah)

Cose che non danno mai vita

Posso vedere gli echi

[Verso 2: Travis Scott & Beyoncé]

Cavalcando attraverso il tuono

Sto cercando di vedere l’estate

(È per gli echi che sono fatto)

Riconoscere il ristorante

Riconoscere il lasciarsi andare

Sfondare l’eco

Respirare attraverso l’eco (Camminare)



[Pre-Ritornello: Beyoncé]

Sono solo gli echi da cui fuggo (Walk, walk)

Solo echi al ritorno (Walk, walk)

Camminare sui numeri (Cammina, cammina)

Resta la notte

[Ritornello: Beyoncé]

È il lasciarsi andare

Il lasciarsi andare

Il lasciarsi andare

Il lasciarsi andare

Che aspetto

Aspetterò

Aspetterò

Aspetterò te

[Verso 3: Justin Vernon & Beyoncé]

Guardare, guardare, guardare che tu prenda la medicina

Non è questo il tuo modo di evitare l’ospitalità?

Infettato con il tuo vaccino, questa non è una critica

Vivi solo con il semaforo verde

[Ponte: Travis Scott]

Le notti stellate stanno iniziando a svanire

A volte per chilometri vedo il tuo volto, mm-mm

Guido, guido da solo, tu aspetti

Sei stanca, sei stanca, sei stanca, tesoro

Aspetta

[Verso 4: Travis Scott]

Guidare in modo spericolato attraverso la tempesta

Perché la mattina fai colazione

Le mie notti sono anormali, i consigli non sono informali

Non ho cercato di avvertirti prima che andassero a sciamare su di te

L’altezza che abbiamo raggiunto è paranormale

Ci scuotiamo e ci svegliamo con la paranoia

Quando impazzisce, ti distrugge, quando lascia tutto in te

Sto cercando di farti divertire, ma mi si oppone un cipiglio

[Verso 5: Beyoncé]

Non riusciamo a sfondare la logica (Ah)

Per vedere il giorno, devi liberare la tua anima

Vuoi regnare supremo e non lasciar mai andare

Stiamo filmando in diretta dal regno (Ah)

Solo gli echi aspetto (Ah)

Solo l’eco del ritorno

[Pre-Ritornello: Beyoncé]

Camminando sulle montagne, mi arrampico

È l’eco che aspetto

È l’eco del ritorno

Resta la notte

[Ritornello: Beyoncé]

È il lasciarsi andare

Il lasciarsi andare

Il lasciarsi andare

Il lasciarsi andare

Che aspetto

Aspetterò

Aspetterò

Ti aspetterò

[Outro: Justin Vernon]

Ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah

Ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah

Ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah (Alza il volume)

Ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah (Lasciami stare)

Ehi, ora, farai rapporto a me

Ehi, ora, farai rapporto a me.

