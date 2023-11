Jacques Bermon Webster II, da tutti noi conosciuto semplicemente come Travis Scott, è un rapper del Texas classe 1991. Ma è anche un produttore discografico, ruolo che gli ha permesso di lavorare insieme a nomi importanti della musica mondiale come Madonna, Big Sean o Rihanna.

E’ stato nominato otto volte al Grammy Award ed ha vinto un Latin Grammy Awards diventando, in breve tempo, una delle voci più conosciute negli Stati Uniti e non solo. Voce di brani come Sicko Mode, The Scotts, Highest in the Room, Meltdown fino a My Eyes per citarne alcuni. Ed oggi Travis Scott è pronto per tornare ad essere protagonista del mondo musicale. Oggi, venerdì 10 novembre, esce infatti il suo nuovo singolo dal titolo I Know? che sarà disponibile in rotazione alla radio e sulle piattaforme musicali di streaming.

Il significato di I Know?

I Know?, il nuovo singolo di Travis Scott, fa parte dell’album Utopia, l’album da record la cui versione in vinile è attesa per l’1 dicembre. Il brano esplora i temi dell’ebbrezza, del desiderio e dell’autoconsapevolezza. Il testo, infatti, ci descrive un incontro in piena notte tra il protagonista ed una donna che potrebbe essere una sua partner occasionale. Soprattutto ci si chiede se i sentimenti siano genuini o influenzati da altri fattori. Il protagonista è consapevole del suo comportamento promiscuo, ma al tempo stesso vuole trovare la propria identità ed il proprio posto nel mondo. Vuole entrare in empatia con le sue lotte, ma rivela che non può impegnarsi completamente con la ragazza a causa del suo stato di ebbrezza. Nonostante questo, chi canta riconosce le proprie bugie e gli errori commessi in passato. Possiamo affermare che, nel complesso, I Know esamina la complessità delle relazioni e l’autenticità dei sentimenti.

