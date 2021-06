E’ notizia di questa mattina: il film Tre Piani, di e con Nanni Moretti, entra far parte della lista dei film della selezione ufficiale del Festival di Cannes 2021. Sarà l’unico film italiano in gara tra i 23 selezionati, e l’ottava volta a Cannes per Nanni Moretti come regista.

Il film vede nel cast alcuni tra i nomi più importanti e amati del panorama attorico italiano come Margherita Buy, Riccardo Scamarcio, Alba Rohrwacher, Adriano Giannini, Elena Lietti, Alessandro Sperduti, Denise Tantucci, Nanni Moretti, Anna Bonaiuto, Paolo Graziosi, Stefano Dionisi e Tommaso Ragno.

Il trailer e la trama di Tre Piani di Nanni Moretti

Tratto dall’omonimo romanzo di Eshkol Nevo, Tre Piani racconta la vita pubblica e privata di tre famiglie che vivono su tre piani della stessa palazzina, i cui destini si incroceranno in modo molto particolare.

Nel primo trailer, che ti mostriamo in cima all’articolo, vediamo spezzoni di scene tratte dal film che però restano mute, e accompagnate da una musica di sottofondo. Più che rivelarci qualcosa della trama, come un vero e proprio teaser, ci fnno gettare uno sguardo sugli attori protagonisti e i loro personaggi.

Il film Tre Piani, scritto dallo stesso Nanni Moretti insieme a Federica Pontremoli e a Valia Santella, è stato prodotto da Sacher Film e Fandango, in collaborazione con Rai Cinema e Le Pacte e distribuito da 01 Distribution.

Tre Piani sarà nelle sale italiane dal 23 settembre, mentre gareggerà per Cannes dal 6 al 16 luglio 2021.

E tu cosa ne pensi di questo primo teaser trailer di Tre Piani? Lascia un commento per dire la tua.