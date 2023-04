Il thriller, si sa, è un genere sfaccettato, che cattura e tiene con il fiato sospeso: numerosi sono i titoli di questo tipo oggigiorno presenti sulle principali piattaforme di streaming, ma in questo articolo vi parlerò in particolare di tre serie tv thriller coreane, non eccessivamente lunghe e tutte doppiate in italiano, che personalmente consiglio moltissimo di vedere.

Cominciamo!

The Glory

Approdata su Netflix lo scorso 30 dicembre 2022, “The glory” è una serie intensa, incentrata sul tema del bullismo (le cui scene in merito sono esplicite e forti) e soprattutto sulla voglia di vendetta e di rivalsa personale.

Protagonista della storia è Moon Dong-eun, una studentessa costantemente vittima dei soprusi della popolare Park Yeon-Jin; una volta diventata una donna adulta, però, Moon decide di mettere in atto un piano perfetto per farla pagare alla sua aguzzina e a tutto il suo gruppo di amici/seguaci.

Si tratta dunque di una serie thriller di stampo prettamente psicologico, una guerra costante a chi fa la prima mossa e a chi cede per prima, senza tuttavia lasciare da parte i sentimenti, e l’analisi di essi: quelli di Dong-eun in particolare, il cui carattere è diventato freddo e scostante a causa dei maltrattamenti subiti, che hanno provocato in lei la difficoltà a fidarsi degli estranei, ma anche di tutti gli altri protagonisti, sia buoni che cattivi, ognuno alle prese con propri demoni interiori contro i quali lottare, ognuno che combatte una personale battaglia della quale poco a poco ci vengono svelati i dettagli.

“The Glory” consta di sedici puntate. Qui la recensione.

Somebody

Altra ottima serie thriller sud-coreana di Netflix è “Somebody“, diretta da Jung Ji-woo, che racconta l’altra faccia – estremamente inquietante – delle app di incontri.

La trama ruota infatti attorno a una di esse, definita per l’appunto “Somebody“, che viene tuttavia utilizzata impropriamente da un criminale per adescare le proprie vittime.

Per farlo, ogni volta mette in atto una strategia nuova, volta ad entrare nella loro mente e far leva sulle debolezze che attanagliano le loro anime, al fine di mostrarsi come un ipotetico salvatore miracoloso.

Man mano che i crimini e gli omicidi continuano, la sviluppatrice del software si ritrova coinvolta in questa drammatica situazione.

“Somebody” è una serie articolata in otto episodi che cattura, anche se la partenza è relativamente lenta; in essa, thriller, psicologia ed erotismo creano un intreccio perfetto, in cui ogni parte bilancia le altre senza risultare eccessiva o fastidiosa.

Permette inoltre di riflettere, di pensare a quanto talvolta ci si esponga eccessivamente anche con chi non si conosce e della cui reale identità non si ha praticamente alcuna certezza, ma solo perché ci fa sentire in qualche modo compresi e ascoltati.

La giudice

Teminiamo l’elenco di questi tre ottimi drama-thriller coreani da vedere su Netflix con “La giudice“, trasmessa sulla piattaforma da febbraio 2022 e formata da una stagione di dieci puntate, di 70 minuti ciascuna.

La serie ha per protagonista la giudice Shim Eun-seok, la quale presenta un comportamento distaccato e freddo che la porta in particolar modo a provare una vera e propria repulsione nei confronti degli adolescenti.

Quasi per ironia della sorte, viene tuttavia assegnata proprio a presiedere al tribunale minorile, il che la costringe a dover mettere da parte i propri rigidi moralismi ed affrontare con imparzialità e giudizio i casi che le si parano davanti; il suo carattere, del resto, la rende forse la più adatta a ricoprire un ruolo del genere, dal momento che le impedisce di lasciarsi commuovere dalla giovane età di quelli che poi in fin dei conti non sono altro che veri e propri criminali.

“La giudice” è un’opera seriosa e formale, dominata – da un punto di vista visivo – da colori grigi e scuri, che ben si abbinano alla trama e al significato generale della serie, e che offre anche informazioni e dettagli interessanti sui procedimenti giudiziali della legge giapponese.

Avete già visto qualcuna di queste serie? Che cosa ne pensate? Fateci sapere le vostre opinioni qui sotto nei commenti!