A tre anni dall’uscita del suo ultimo album di successo “Non Abbiamo Armi”, Ermal Meta ha annunciato lunedì 15 febbraio il suo quarto album in studio. Andiamo a scoprire i dettagli.

“Tribù urbana” sarà il titolo del disco che arriverà dopo la partecipazione di Ermal Meta al Festival di Sanremo dal 2 al 6 marzo, dove sarà in gara con il brano “Un milione di cose da dirti”. Oltre a quest’ultimo brano, tra le tracce troveremo anche “No Satisfaction“, singolo del cantautore uscito in radio il 15 gennaio, un mese esatto prima dell’annuncio dell’album.

In questi tempi sparpagliati ciò che mi ha dato il coraggio di continuare a sognare è la consapevolezza che la forza risiede nell’insieme. Non è felicità se non si condivide, non è divertente se non ridi con qualcuno, non è amore se non puoi dirlo. Siete voi il mio Insieme, la mia Tribù.

Ermal Meta su Instagram.