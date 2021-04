Tricarico torna con un nuovo singolo dal titolo La Bella Estate, una canzone allegra, ironica e scanzonata che apre le porte alla bella stagione e alla voglia di giornate assolate e mare.

Dopo il singolo Mi manchi negli occhi, pubblicato o scorso dicembre, Tricarico cambia tono, passando dalla poesia più intima ad una canzone leggera e divertente, ma allo stesso tempo piena di dolcezza.

Il significato di La Bella Estate di Tricarico

La Bella Estate, con grande ironia racconta che, la donna più importante dell’estate non un’amante, non è un amore, è semplicemente la nonna, scelta e preferita tra tante altre figure femminili che, chi più chi meno, hanno catturato l’attenzione di chi canta.

La canzone, infatt, fa un elenco di nomi femminili, belle, avvenenti, affascinanti, eppure la preferita resta sempre la nonna che rende l’estate la più bella di sempre grazie alla sua saggezza e alla semplicità della sua vita. Come infatti canta lo stesso Tricarico nella canzone:

Ho passato una bella estate con mia nonna al mare

che non potrò mai più dimenticare La Bella Estate – Tricarico

E come dargli torto?

La Bella Estate è una canzone orecchiabile e divertente che di sicuro ci accompagnerà in questa estate 2021. A me è piaciuta molto, e devo dire che Tricarico non mi delude mai.

E tu cosa ne pensi? Ti piace questo nuovo singolo di Tricarico? Lascia un commento alla fine dell’articolo per dire la tua, ma prima leggi il testo integrale de La Bella Estate che trovi qui sotto.

Il testo di La Bella Estate di Tricarico

Ti saluto Lucia per tutta la tua poesia

ma ora devo andar via Lucia

Rossana come sei bella

ora non posso spiegarti ieri con tua sorella

la vita è stata più bella

Francesca porta i saluti a tua mamma e a tua zia

e una rosa a Luisa da parte mia

ora non piangere Elisa

con Federica lo sai

chiedilo anche a Beatrice, a Marianna e a Gina

Gaia per te il discorso è a parte

perché di te mi stavo innamorando

ma poi, per fortuna è arrivata mia nonna

con la sua saggezza

e mi ha fatto un invito

Ho passato una bella estate

con mia nonna al mare

che non potrò mai più dimenticare

ho passato i pomodori con mia nonna al mare

che non potrò mai più dimenticare

Chiara mi hai fatto una torta dillo tu a mio cugino

forse è meglio non dirlo a mio cugino

Daniela non mi aspettavo pensavo fossi partita

e la partita di ieri è finita

Gaia per te il discorso è a parte

perché di te mi stavo innamorando

ma poi, per fortuna è arrivata mia nonna

con la sua saggezza

e mi ha fatto un invito

Ho passato una bella estate

con mia nonna al mare

che non potrò mai più dimenticare

ho passato i pomodori con mia nonna al mare

che non potrò mai più dimenticare