Tommaso Paradiso torna con il suo nuovo brano “Trieste”, primo singolo dell’album “Sensazione stupenda” pubblicato proprio oggi Venerdì 6 Ottobre, frutto di un momento di entusiasmo e felicità ritrovata.

L’album descrive un momento in cui ero molto entusiasta, abbastanza euforico, spiega Paradiso.

“Si proveniva dalla pandemia, poi ne siamo usciti e io sono tornato alla vita. Ecco, è un disco che riacchiappa la vita”.

L’album è composto da 12 tracce, anticipate dai singoli “Sensazione Stupenda”, “Amore Indiano” scritto con i Baustelle e “Blu Ghiaccio Travolgente” in cui spicca subito un piglio diverso dai precedenti.

Il significato di “Trieste” di Tommaso Paradiso

“Trieste” è nata da un sogno vivido, ben impresso nella mente del cantautore.

“Non è frutto di una visita alla città, mi sono svegliato una mattina ed era un sogno, ero a Trieste, all’aeroporto, e c’erano questi due aerei che si separavano, prendevano due direzioni diverse. Io ero su uno di questi due aerei e salutavo qualcuno, senza sapere chi fosse, come senza volto, sull’altro aereo. E nel sogno cantavo questa canzone. Quindi me la sono sognata, mi sono poi semplicemente svegliato e l’ho scritta al pianoforte”. ha raccontato Tommaso Paradiso.

Il testo di “Trieste” di Tommaso Paradiso

Foglie sdraiate

Che aspettano il vento

Rimesse di barche

Asciugate a metà

Transenne che bloccano il centro

Per qualche ragione

Io ti aspetto fumando

Sui gradini di un bar

Ferie di agosto

Penso sempre a quel film

A storie che nascono presto

E finiscono lì

Guardo l’orologio

Per perdere tempo

In un giorno qualunque

Che non finirà mai

Due aerei che partono distanti

E noi ci salutiamo

Con le mani sugli oblò

Trieste non può essere più triste

Ci rivedremo

Due lacrime

Due lacrime d’addio

Che ti asciughi con le dita

Anche il trucco è andato via

È ancora così verde l’Alitalia

Che ci separa

Hai fame?

Prendo qualcosa da bere

Vuoi dei giornali?

Delle novità?

Aspetti qualcuno

O solo la metro?

In questo giorno qualunque

Che non finirà mai

Due aerei che partono distanti

E noi ci salutiamo

Con le mani sugli oblò

Trieste non può essere più triste

Ci rivedremo

Due lacrime

Due lacrime d’addio

Che ti asciughi con le dita

Anche il trucco è andato via

È ancora così verde l’Alitalia

Che ci separa

Sì, due lacrime d’addio

Cosa ti aspetti di più?

Che ti asciughi con le dita

E poi, e poi

Anche il trucco è andato via, eh

