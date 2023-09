Nella giornata di ieri, venerdì 15 settembre, è stato rilasciato il brano “Fantasie” di Tropico e Cesare Cremonini.

Come spiegato da quest’ultimo, non si tratta solo di una collaborazione lavorativa, la loro, quanto piuttosto il frutto di una lunga e vera amicizia, di “una storia di sinergie, un sodalizio iniziato più di un decennio fa“.

La canzone anticipa il nuovo progetto di Tropico, l’album in uscita il prossimo 29 settembre intitolato “Chiamami quando la magia finisce“.

Qui di seguito, analizzeremo più nel dettaglio il significato e il testo di “Fantasie“.

Significato di “Fantasie”

Il brano ha per protagonista una storia d’amore ormai conclusa, che tuttavia ancora fa parlare di sé, nella speranza di potersi ritrovare, un giorno, in mezzo alla confusione. Fosse anche solo nei pensieri. O nelle fantasie.

Testo della canzone

Fantasie

Quelle che vuoi, che immagini

Solo ne… solo nelle fantasie

Meravigliose inquietudini

Solo per… solo per te

È affascinante accarezzarsi l’anima,

Come si fa?

La luce impenna sulla strada

La luna è arancione per l’umidità

Il traffico e la città

L’odore del mare arriva alla stazione

Chissà che cosa stai facendo tu

Magari ci incontriamo nei pensieri, ma

I sogni restano parole in metrica

Io mi ricordo solo della musica

E delle mani sulla pelle nuda

Ma non so dirti come si fa

A non sparire nella confusione

E dopo accorgersi

Che era bello

Per te persino morire

Però lasciarti andare era meglio

Per ritrovarsi alla fine

Solo ne… solo nelle fantasie

Quelle che vuoi, che immagini

Solo ne… solo nelle fantasie

Meravigliose inquietudini

Solo per… solo per te

Hai gli occhi grandi, che sembrano fari

Non guardarmi più

Se pensi al cielo

Siamo goccioline che vengono giù

Sui tetti delle città

Le antenne sembrano piccole persone

Chissà che cosa stai facendo tu

La verità è che siamo vulnerabili

Lo sai che non esiste amore a Napoli

La solitudine sa dove abiti

Cosa darebbe per vederti nuda

Ma non sa dirti come si fa

A non sparire nella confusione

E dopo accorgersi

Che era bello

Per te persino morire

Però lasciarsi andare era meglio

Per ritrovarsi alla fine

Solo ne… solo nelle fantasie

Ancora mi ricordo di te

Ti prego non sparire mai

Fantasie

Ancora mi ricordo di te

Solo ne… solo nelle fantasie

Quelle che vuoi, che immagini

Solo ne… solo nelle fantasie

Meravigliose inquietudini

Solo per… solo per te.

–

