Ieri, venerdì 13 ottobre 2023, è uscito finalmente il nuovo album in studio del cantante, youtuber e attore australiano Troye Sivan, intitolato “Something to give each other” e all’interno del quale si parla anche, come rivelato dallo stesso artista, “di esperienze avute con ragazzi che prima d’allora non erano mai stati con altri maschi, ma che hanno mostrato comunque interesse nei miei confronti“.

Tra le varie tracce che compongono questo progetto discografico, oggi ci concentriamo su una sola di esse, ovvero il brano “One of your girls“, considerato da Sivan il suo preferito tra tutti quelli a cui abbia mai lavorato.

Senza perderci in ulteriori chiacchiere, allora, scopriamo subito qui di seguito il significato di “One of your girls“.

Significato di “One of your girls”

Questo brano parla di una profonda attrazione che sfocia quasi in vera e propria venerazione di Troye Sivan nei confronti di un ragazzo talmente bello da dover avere il marchio registrato, dolce come il cioccolato Marabù, con un viso che ha più valore dei contanti e delle carte di credito, ma anche molto sfuggente.

Nonostante sia desiderato da tutti, Troye Sivan dichiara di essere quello che lo vuole più intensamente di ogni altro, e di essere disposto a fare qualunque cosa per lui, come fosse una sua ragazza o un suo amico.

Nel video ufficiale della canzone, compare, tra gli altri uomini, anche l’attore e cantautore Ross Lynch.