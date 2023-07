Disponibile all’ascolto su tutte le piattaforme di streaming musicale a partire dallo scorso 13 luglio 2023, “Rush” è il nuovo brano di Troye Sivan, cantante di origine australiana classe 1995.

Il singolo appartiene al suo terzo album in studio, intitolato “Something to give each other”.

Scopriamo allora subito qui di seguito il significato e la traduzione del testo di “Rush“.

Significato di “Rush”

“Rush” è una vibrante e allegra canzone d’amore, incentrata sulla passionalità che tale sentimento genera nella mente, nel cuore e nel corpo del giovane artista.

Traduzione del testo

[Intro]

Sento l’impeto

Dipendente dal tuo tocco

[Verso 1]

Grande comunicazione, dimmi cosa vuoi

Traduci la tua vibrazione, lascia che il tuo corpo mi parli

Amore, se vuoi mostrarmi cosa

Hai tramato, se vuoi (lasciarti andare)

Fidati della simulazione, non lasciare che si interrompa

Ogni stimolo, promettimi che posso sopportarlo

Cosa vuoi dare? Ragazzo, è meglio che mi mostri cosa

Hai tramato

[Pre-Ritornello]

Mi hai fatto battere il cuore

Il mio corpo è in fiamme

[Ritornello]

Sento l’impeto

Dipendente dal tuo tocco

Oh, sento l’impeto

È così bello, è così bello

Sento l’impeto

Dipendente dal tuo tocco

Oh, sento l’impeto

È così bello, è così bello



[Post-Ritornello]

È così bello quando rallentiamo la gravità, così bello

È così bello, è così bello

Respira uno, due, tre, prendi tutto di me, così, bene

È così bello, è così bello

[Verso 2]

Passa al tuo ragazzo l’onda di calore, ricrea il sole

Condividi il sentimento, ragazzo, conosci quello giusto

Bacialo quando hai finito, amico, questa merda è così divertente

Pistola a razzo tascabile

[Pre-Ritornello]

Hai fatto accellerare il mio battito cardiaco

Il mio corpo è in fiamme

[Ritornello]

Sento il brivido

Dipendente dal tuo tocco

Oh, sento l’impeto

È così bello, è così bello

Sento l’impeto

Dipendente dal tuo tocco

Oh, sento l’impeto

È così bello, è così bello

[Post-Ritornello]

È così bello quando rallentiamo la gravità, è così bello

È così bello, è così bello

Respira uno, due, tre, prendi tutto di me, così, bene

È così buono, è così buono.

[Outro]

È così buono, è così buono

È così buono, è così buono.

–

