Tutta colpa di Freud, la serie tratta dal film omonimo del 2014 scritto e diretto da Paolo Genovese (Nessun messaggio in segreteria, Un fantastico via vai, Perfetti sconosciuti), arriva finalmente su Canale Cinque, visibile a tutti. A decidere di trarre uno show dal lungometraggio che, all’epoca, ebbe un grande successo di pubblico, è stato lo stesso Genovese in collaborazione con Chiara Laudani (Dove non ho mai abitato, Questa notte è ancora nostr, Voci) e Carlo Mazzotta (La Squadra, A un passo dal cielo, Ho sposato uno sbirro).

Il film, che aveva tra i protagonisti principali l’attore Marco Giallini (L’anno prossimo vado a letto alle dieci, Ogni maledetto Natale, Rocco Schiavone), Anna Foglietta (Nessuno mi può giudicare, Un giorno all’improvviso, D.N.A. – Decisamente non adatti), Vittoria Puccini (Baciami ancora, Maraviglioso Boccaccio, C’era una volta la città dei matti…) e Alessandro Gassmann (I miei più cari amici, Non prendere impegni stasera, Non ci resta che il crimine), riprende un po’ la storia del film. Anche in questo caso, infatti, la trama è incentrata sul protagonista, interpretato da Claudio Bisio (Sogno di una notte d’estate, Manuale d’amore 2 – Capitoli successivi, Benvenuti al Nord) nel ruolo di Francesco Taramelli, uno psicanalista di circa 50 anni che dopo aver cresciuto le tre figlie quasi da solo, adesso si sente man mano abbandonato da ciascuna di loro. Le ragazze, infatti, stanno prendendo la propria strada e abbandonano la casa paterna.

Vi avevamo già parlato di questo progetto, trovate ogni indicazione cliccando qui, e adesso, dopo alcuni rinvii dovuti alla pandemia da Covid-19 che ha rallentato moltissime produzioni cinematografiche e televisive, dopo che la serie è stata diffusa in prima visione sulla piattaforma on demand Prime Video lo scorso 26 febbraio 2021, sarà anche visibile su Canale Cinque per tutti coloro che non hanno avuto la possibilità di seguirla in streaming.

Alcuni protagonisti della serie Tutta colpa di Freud

Analisi del trailer ufficiale

Poche ore fa, dunque, è stato rilasciato il trailer della serie tramite il quale si riesce già a capire un po’ quello che ci aspetta. Claudio Bisio, in grande spolvero, fa da padrone di casa, nel ruolo del protagonista che tiene le fila di tutta la storia. La regia di Tutta colpa di Freud è di Rolando Ravello (Specchio, specchio delle mie brame, Diaz – Don’t Clean Up This Blood, Sei mai stata sulla Luna?). Protagonisti principali sono Francesco Taramelli e Anna Cafini interpretati rispettivamente dallo stesso Bisio e Claudia Pandolfi (Sulla strada di casa, Ma cosa ci dice il cervello, Masantonio – Sezione scomparsi).

Il cast della serie Tutta Colpa di Freud

Nel cast anche gli attori Max Tortora (Genitori & figli – Agitare bene prima dell’uso, Sulla mia pelle, Si vive una volta sola) nel ruolo di Matteo De Tommasi. Insieme a loro anche Caterina Shulha (Smetto quando voglio, Wine to Love – I colori dell’amore, Non sono un assassino), Marta Gastini (La moglie del sarto, Questi giorni, Catturandi – Nel nome del padre), Demetra Bellina (Comedians, Tutta colpa di Freud: La serie), Luca Bizzarri (Un fidanzato per mia moglie, Un figlio di nome Erasmus, Per tutta la vita), Lana Vladi (I bastardi di Pizzofalcone, Il commissario Montalbano, È arrivata la felicità), Valerio Morigi (Baciamo le mani – Palermo New York 1958, Romanzo criminale – La serie, Il peccato e la vergogna), Stefania Rocca (La misura dell’amore, In principio erano le mutande, L’amore è eterno finché dura) e Elisabetta Coraini (Alibi perfetto, Creators – The Past, Sul più bello).

Ambientazioni e debutto

Le riprese si sono svolte in Italia, in particolare a Roma e Milano in diverse location. La produzione è della Lotus Produzioni in collaborazione con RTI (Reti Televisive Italiane). La lavorazione della serie, iniziata a dicembre 2019, hanno subito uno stop per il lockdown di marzo 2020, per poi riprendere nel luglio dello stesso anno. Tutta colpa di Freud prenderà il via il prossimo 1 dicembre andando in onda in prima serata su Canale Cinque, la serie è per ora composta da una sola stagione di otto episodi che la rete trasmetterà settimanalmente due alla volta. La durata di ogni episodio è di circa 52 minuti.

Tutta colpa di Freud, la serie, sarà disponibile anche sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity. Facci sapere attraverso i commenti che cosa ne pensi.