Netflix è costantemente al lavoro per poter proporre al suo pubblico titoli che possano attirare la loro attenzione, ma al tempo stesso poter contare su nuovi abbonati.

È vero: da una parte ha deciso di puntare l’attenzione su quei titoli che hanno avuto successi e di portarli, quindi, avanti, ma dall’altra parte, invece, ha deciso di sperimentare nuovi generi (come i documentari o lo sport) che potrebbero piacere sperando, così, di fare cosa gradita ai telespettatori. Tra i titoli in arrivo per il mese di novembre troviamo Tutta la luce che non vediamo. Si tratta di una miniserie che sarà composta da quattro episodi e che farà il suo debutto sulla piattaforma di streaming il prossimo 2 novembre. La miniserie, scritta da Steven Knight e diretta da Shawn Levy, è tratta dall’omonimo romanzo di Anthony Doerr che ha vinto anche il Premio Pulitzer.

I protagonisti di Tutta la luce che non vediamo

Tutta la luce che non vediamo sarà presentata in anteprima a fine mese, il 30 ottobre, in occasione della Festa del Cinema di Roma dove andrà in scena il primo episodio della miniserie. Mentre il 1 novembre sarà la volta del Lucca Comics & Games. Nel frattempo, per rendere meno amara l’attesa del pubblico, è stato reso noto il trailer ufficiale. Scopriamo che la protagonista è Marie Laure, una ragazza francese cieca che, insieme a Daniel LeBlanc (suo padre), è costretta a scappare da Parigi che viene occupata dai nazisti. Purtroppo, però, non tutto va per il verso giusto ed un crudele ufficiale della Gestapo farà da ostacolo al loro piano, ovvero quello di portare in salvo un diamante. I due non si arrendono e trovano rifugio a St Malo presso uno zio solitario che diffonde trasmissioni clandestine per la resistenza. Tuttavia, nonostante il periodo difficile che porta St Malo ad essere una cittadina ben lontana dalla bella cittadina di mare che era un tempo, Marie Laure incontra Werner, un ragazzo arruolato dal regime di Hilter per rintracciare le trasmissioni illegali. Tra i due nasce un sentimento tanto che Werner custodirà il segreto legame con la ragazza. Il tutto condito dalla speranza che, anche nei tempi più difficili come quelli di una guerra, può portarci verso la salvezza. Ed è proprio questo a far apprezzare il messaggio che il libro prima e la miniserie poi vogliono dare.

Tutta la luce che non vediamo potrà contare su un cast di tutto rispetto con l’attrice Aria Mia Loberti che vestirà i panni della protagonista Marie Laure, mentre l’attore Louis Hofmann sarà Werner e Mark Ruffalo sarà Daniel LeBlanc. Spazio anche a Hugh Laurie nei panni dello zio Etienne ed a Marion Bailey in quelli di Madame Manec. La miniserie ha tutte le carte in regola per essere un vero successo ed il pubblico aspetta con ansia il 2 novembre per poter vedere i quattro episodi su Netflix.

E tu cosa ne pensi di Tutta la luce che non vediamo? Si tratta di una miniserie in grado di attirare la tua curiosità? Ti aspettiamo nei commenti!