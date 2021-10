Popolo di Netflix, è di oggi una grande notizia: la trilogia di film campione d’incassi Tutte le volte che ho scritto ti amo avrà una sua serie spin-off dal titolo XO, Kitty.

L’interprete principale di questo grande progetto sarà l’attrice Anna Cathcart, già presente nel cast del film nei panni della sorella minore della protagonista. Ad occuparsi della sceneggiatura della serie tv sarà Jenny Han, già autrice dei romanzi, che verrà affiancata da Siobhan Vivian.

Cosa sappiamo della serie XO, Kitty?

La serie sarà costituita da 10 episodi della durata di circa 30 minuti ognuno, e la trama sarà incentrata sul personaggio di Kitty Song Covey. La giovane ragazza, che crede di sapere già tutto sull’amore, si trasferisce per stare vicina al suo ragazzo, ma scopre che una relazione non è sempre un qualcosa di facile, soprattutto quando in gioco ci sono i sentimenti più profondi.

Da consigliera di sua sorella Lara, protagonista nei tre film, ora Kitty diventa protagonista e affronta il suo primo amore, con tutte le conseguenze del caso.

Una trama davvero interessante per chi ha amato i tre film e vuole approfondire, sugli stessi temi, la conoscenza del personaggio di Kitty, interpretato dall’attrice Anna Cathcart. Per il momento è proprio lei l’unica attrice confermata dal cast originale, ma potrebbero esserci anche altre sorprese.

In attesa di avere altre news sulla serie spin off di Tutte le volte che ho scritto ti amo, lascia un commento qui sotto per farci sapere cosa ne pensi.