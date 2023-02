Ultimo ha pubblicato “Tutto diventa normale” uno dei brani del suo nuovo disco “Alba”, rilasciato oggi, Venerdì 17 Febbraio su tutte le piattaforme digitali e in formato fisico.

Il nuovo album del cantautore romano è composto da 14 tracce che sono il simbolo di rinascita, del guardarsi dentro e voler ricominciare .

Già la canzone omonima “Alba”, ha rappresentato simbolicamente uno squarcio di luce e ora lo stesso farà l’intero disco che arriva dopo le atmosfere ben più cupe di “Solo”, il precedente album di inediti pubblicato a Ottobre 2021.

L’album è il frutto di un anno di viaggi del cantautore romano, e ciò ha contribuito alla nascita di brani come “Vieni nel mio cuore” scritta a Los Angeles e quelli composti durante la sua permanenza a Londra come “Ti va di stare bene”.

Il significato di “Tutto diventa normale” di Ultimo

“Tutto diventa normale” è l’altra faccia di “Amare”. Tutte le cose belle diventano normali, al di là dell’amore, qualsiasi cosa nella vita ti porta ad una normalità a volte anche un po’ noiosa.

Il brano crea un dualismo tra la musica “felice” e il testo. Il brano parla di una relazione finita e della fine di un sentimento. “C’eravamo tanto amati io e te” canta nel ritornello, ricordando i momenti di gioia, passione e difficoltà vissute insieme all’ex.

Nonostante la relazione sia terminata, lui continua a viaggiare nei ricordi, tra liti e il tempo come elemento di guarigione che porta ad una nuova normalità.

Il testo di “Tutto diventa normale” di Ultimo

L’iniquità è che io di notte mi sento morire

Stringimi dai, che al caldo forse poi riesco a dormire

E se ne andasse a fanculo la luna, le stelle

Il tuo sorriso di sangue che ridi e si pente

Vieni più giù non fare quella che non l’ha capito

Parlami tu, ma non pensarmi mai come tuo amico

Io non so darti risposte, l’amore era forte

Ma ora non sento niente e tristezza che prende e mi riporta da te

E c’eravamo tanto amati io e tе

Ma a volte ridi per non viverе

E c’eravamo presi a calci io e te

Fino a far l’amore per convivere

Come un diamante per le sue collane

Dopo un po’ tutto diventa normale

Vieni con me ti porto dove l’ossigeno serve

Solo per fare coi respiri regali alla gente

Io che ci spero da sempre

Che il mondo diventi come te quando all’alba ti trucchi e ti vesti

E mi dispiace se t’ho messo un proiettile al cuore

Spero non abbia fatto centro ma solo rumore

Non siamo più quei ragazzi sorpresi di amarsi

Amore il tempo guarisce ma rende anche stanchi

E c’eravamo tanto amati io e te

Ma a volte ridi per non vivere

E c’eravamo presi a calci io e te

Fino a far l’amore per convivere

Come un diamante per le sue collane

Dopo un po’ tutto diventa normale

Tutto diventa normale

Tutto diventa normale

Come un diamante per le sue collane

Dopo un po’ tutto diventa normale

