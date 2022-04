Tutto quello che ho è il nuovo brano di Fred De Palma pubblicato oggi, 22 Aprile, cantato in collaborazione con Emis Killa e Omar Montes.

La canzone fa parte del nuovo progetto lavorativo di De Palma. L’ EP è composto da 7 tracce e intitolato “PLC Tape 1”, ed è disponibile in streaming e sulle piattaforme digitali.

L’artista, non dimentica le proprie radici fondate sul rap, per questo ritroviamo tra i tanti ospiti del disco, Lazza, Tony Effe, Gue Pequeno, Emis Killa, Omar Montes e Fuego.

Per la prima volta si potrà ascoltare anche una collaborazione che unisce alcuni artisti emergenti della scena reggaeton italiana, come Cosmic, Malo, XWOND, Southside Ciccio.

La produzione del disco è affidata a JVLI, che insieme a Fred ha costruito l’estetica musicale del progetto.

Fred De Palma è pronto, anche a tornare sul palco, con le date del suo tour, che presto lo vedranno prima a Milano e poi a Roma.

Il significato di Tutto quello che ho di Fred De Palma

Nel nuovo brano, che promuove l’uscita del suo EP di inediti, Fred De Palma fa un’analisi della sua storia d’amore, dal punto di vista di chi comprende che la donna che aveva accanto, lo faceva solo per interesse e non per sentimento.

Lui, da innamorato, aveva creduto al lieto fine con lei e a un futuro insieme ma si è accorto che la donna in realtà non provava nulla e per questo, deluso, si è allontanato.

Testo di Tutto quello che ho di Fred De Palma

Non volevi me ma tutto quello che ho

Io ti ho dato il cuore e ti sei presa pure l’anima

Me l’hai portata via

pensa te che ironia

Non sentire niente ma sentirti mia

Hey

Non volevi me ma tutto quello che ho

E non ho più creduto a te e a nessuna tua lacrima

Quando sei andata via

Pensa te che ironia

Non sentire niente ma sentirti mia

Yeah eh

Baby so che non ti piace che in casa non c’è mai pace

Tu odi chi alza la voce io invece odio chi tace

Ora mi baci ma se domani mi finisce il budget

Spegni il telefono tu-tu

Decidi tutto su di me

Sì la colpa è mia di chi vuoi che sia

Come dici te sono io il cabrón

Lasci il passato alle spalle come fa un serpente che cambia la pelle

Si la colpa é mia di chi vuoi che sia

Come dici te sono io il cabrón

Vai in giro a dire così tanto lo sai che

Non volevi me ma tutto quello che ho

Io ti ho dato il cuore e ti sei presa pure l’anima

Me l’hai portata via pensa te che ironia

Non sentire niente ma sentirti mia

Hey

Non volevi me ma tutto quello che ho

E non ho più creduto a te e a nessuna tua lacrima

Quando sei andata via pensa te che ironia

Non sentire niente ma sentirti mia

(Omar Montes)

Non volevi me ma tutto quello che ho

Io ti ho dato il cuore e ti sei presa pure l’anima

Me l’hai portata via pensa te che ironia

Non sentire niente ma sentirti mia

Hey

Non volevi me ma tutto quello che ho

E non ho più creduto a te e a nessuna tua lacrima

Quando sei andata via pensa te che ironia

Non sentire niente ma sentirti mia

Non volevi me ma tutto quello che ho

E non ho più creduto a te e a nessuna tua lacrima

Quando sei andata via pensa te che ironia

Non sentire niente ma sentirti mia

