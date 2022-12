Zack Snyder, regista che ha alle spalle lavori di successo quali “L’alba dei morti viventi“, “300“, “Watchmen“, “Il regno di Ga’Hoole“, “Justice league” ed “Army of the dead“, ha qualche tempo fa annunciato il suo ritorno con un film incentrato su una travolgente avventura ambientata nello spazio: si chiama “Rebel Moon“, ed è prodotto in collaborazione con la piattaforma di streaming Neflix.

Il regista ha affermato che questo film è la sua risposta cinematografica alla celeberrima saga di “Star Wars“, e che potrebbe dunque rappresentare il più importante lavoro della propria carriera.

Vediamo subito più dettagli in merito.

“Rebel Moon”: la trama

Come rivelato dallo stesso Zack Snyder, “Rebel Moon” è un film di genere fantasy e sci-fi.

La storia ruota attono alla piccola comunità di un pianeta sperduto che si trova d’improvviso a dover subire l’invasione di soldati provenienti da mondi diversi, che distruggono e saccheggiano il loro villaggio per soddisfare i propri bisogni. Gli abitanti assaliti, decidono dunque di non starsene con le mani in mano e di fronteggiare questa drammatica vicenda, ma capiscono ben presto di non potercela fare da soli: inizia così una missione volta a reclutare il maggior numero possibile di guerrieri che possano sostenerli nella loro causa.

Snyder ha inoltre affermato che, per la realizzazione di “Rebel Moon“, si è ispirato all’opera “Sette samurai” di Akira Kurosawa.

“Rebel Moon”: il cast

A recitare in “Rebel Moon” troviamo attori già noti dello scenario cinematografico attuale, come il famosissimo Anthony Hopkins, ma anche Charlie Hunnam (“Sons of Anarchy“, “Papillon“); Ray Fisher (“Justice League – True Detective“), Jena Malone (“Antebellum“), e Dhimon Hounsou (“A quiet place 2“). Completano il cast fino ad ora annunciato Sofia Boutella, Doona Bae, Charlotte Maggi, Staz Nair, Stuart Martin, Corey Stoll, Cleopatra Coleman, Rhian Rees, Alfonso Herrera e Sky Yang.

La sceneggiatura del film è invece stata affidata a Kurt Johnstad e Shay Hatten, il quale in passato aveva già collaborato con Snyder nel film horror a tema zombie “Army of the dead“.

“Rebel Moon”: quando uscirà il nuovo film di Zack Snyder?

Le riprese di “Rebel Moon” sono ufficialmente terminate lo scorso 3 dicembre. Il rilascio del film, che avverrà su Netflix, è fissato per il 2023, ma al momento non si hanno maggiori e più precise informazioni in merito.

Sappiamo però che Netflix è intenzionato a puntare moltissimo su questa opera, tanto da aver già confermato la realizzazione di un sequel del film, che probabilmente si intitolerà semplicemente “Rebel Moon: Parte 2“.

Cosa ci dite di questa produzione? Vi ispira? Fatecelo sapere qui sotto nei commenti!