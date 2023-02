Nella giornata di ieri, Domenica 19 Febbraio la colonna sonora di Volker Bertelmann del film “Tutto tranquillo sul fronte occidentale” ha vinto il premio BAFTA 2023 per la migliore colonna sonora originale.

I premi sono stati consegnati alla Royal Festival Hall di Londra. La colonna sonora è inoltre anche nominata per un Academy Award nella stessa categoria.

Questa è stata la seconda nomination ai BAFTA per Bertelmann, la prima risale a sei anni fa con il film “Lion”, in cui ha collaborato con Dustin O’Halloran. Bertelmann all’epoca si chiamava Hauschka, ma in quell’occasione aveva perso a favore di Justin Hurwitz che ha vinto con la colonna sonora di “La La Land“.

“Tutto tranquillo sul fronte occidentale” ai BAFTA 2023: le altre colonne sonore nominate

Le altre colonne sonore nominate per un BAFTA quest’anno sono state “Babylon” di Hurwitz, “The Banshees of Inisherin” di Carter Burwell, “Everything Everywhere All at Once” di Son Lux e “Pinocchio di Guillermo del Toro” di Alexandre Desplat.

Tutte queste colonne sonore tranne quella di “Pinocchio di Guillermo del Toro” sono anche nominate per gli Oscar.

La colonna sonora di John Williams per “The Fabelmans” è invece stata nominata solo per gli Oscar, le cui votazioni si svolgeranno dal 2 al 7 Marzo e i premi saranno consegnati il 12 Marzo.

“Tutto tranquillo sul fronte occidentale” ha vinto in altre sei categorie ai BAFTA: miglior film, miglior regista (Edward Berger), miglior sceneggiatura adattata, miglior film non in lingua inglese, miglior fotografia e miglior sonoro.

Nelle altre categorie importante è stata la vittoria di Austin Butler come miglior attore protagonista per la sua interpretazione di Elvis Presley in “Elvis”. Cate Blanchett ha invece vinto nella categoria di migliore attrice protagonista per “Tár”. I premi per il miglior attore e attrice non protagonista sono andati a Barry Keoghan e Kerry Condon, entrambi per “The Banshees Inisherin” .

E tu, cosa ne pensi del BAFTA 2023 come miglior colonna sonora per “Tutto tranquillo sul fronte occidentale”? Dì la tua nei commenti!