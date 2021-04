I Twenty One Pilots tornano con il singolo “Shy Away” . Il brano è un primo assaggio di “Scaled And Icy”, disco che uscirà il 21 maggio.

I Twenty One Pilots, vincitori di un Grammy Award, hanno deciso di far uscire “Scaled And Icy” dopo tre anni da “Trench”, certificato disco di Platino in Usa e Oro in Italia. Il disco, che uscirà tra poco più di un mese, conterrà 11 brani inediti.

La nuova canzone è basata su una conversazione che il frontman Tyler Joseph ha avuto con il fratello minore, Jay Joseph. Tutto è iniziato come tutorial su come utilizzare uno studio di registrazione, dove Tyler ha spiegato a Jay il processo creativo di una canzone. Shy Away si è alla fine trasformata in una serie di consigli al fratello, che viene incoraggiato a mettere da parte la modestia e a perseguire i suoi sogni nell’industria musicale.

Il disco è scritto e in gran parte prodotto da Tyler nell’ultimo anno in isolamento nel suo studio di casa, con Josh che ha lavorato alla batteria dell’album da ogni parte del paese, “Scaled And Icy” è il prodotto di sessioni virtuali a distanza, con la band che elabora la nuova routine insieme alle emozioni prevalenti del 2020: ansia, solitudine, noia e dubbio.

Tyler e Josh hanno dovuto rinunciare alle loro normali sessioni in studio ma hanno raggiunto un nuovo livello di introspezione nel processo, adottando un approccio più fantasioso e audace al loro songwriting. Il risultato è album che supera le battute d’arresto e si concentra sulle possibilità che vale la pena di ricordare.

Oltre alla notizia del nuovo album, i Twenty One Pilots hanno annunciato anche il loro primo evento in assoluto in streaming mondiale, “Twenty One Pilots – Livestream Experience”, che sarà trasmesso venerdì 21 maggio alle 20, orario di New York. “Twenty One Pilots – Livestream Experience” sarà una performance indimenticabile del duo, con una scaletta che segnerà il debutto live dei nuovi brani di “Scaled And Icy”.

I biglietti per l’ evento sono in vendita da oggi su live.twentyonepilots.com, dove la band ha lanciato anche una speciale esperienza virtuale pre-show per i fan in cui immergersi in attesa dell’evento live

Testo di “Shy Away”

[Verse 1]

When I get home

You better not be there

We’re placing bets you won’t

[Pre-Chorus 1]

Shed your modesty

And the only thing to leave behind

Is your own skin on the floor

[Chorus]

Don’t you shy away (Ah-ah-ah)

Manifest a ceiling

When you shy away (Ah-ah-ah)

Searching for that feeling

Just like an “I love you” (Ooh, ooh)

That isn’t words (Ooh, ooh)

Like a song he wrote, that’s never heard (Ah-ah-ah)

Don’t you (Ssh)

[Verse 2]

When you get home

You barely recognize the pictures

They put in a frame

[Pre-Chorus 2]

‘Cause you shed your modesty

Don’t circle the track

Take what you have

And leave your skin on the floor

[Chorus]

Don’t you shy away (Ah-ah-ah)

Manifest a ceiling

When you shy away (Ah-ah-ah)

Searching for that feeling

Just like an “I love you” (Ooh, ooh)

That isn’t words (Ooh, ooh)

Like a song he wrote (Ah-ah-ah)

That’s never heard

[Verse 3]

When I get home

Boy, you better not be there

You’re long gone

[Pre-Chorus 3]

You shed your modesty

Don’t circle the track

Just break the cycle in half

And leave your skin on the floor

[Chorus]

Don’t you shy away (Ah-ah-ah)

Manifest a ceiling

When you shy away (Ah-ah-ah)

Searching for that feeling

Just like an “I love you” (Ooh, ooh)

That isn’t words (Ooh, ooh)

Like a song he wrote (Ah-ah-ah)

That’s never heard

That’s never heard (Ah-ah-ah, ah-ah-ah)

[Outro]

An “I love you”

That isn’t words

Like a song he wrote

That’s never heard

Don’t you shy away

Traduzione di “Shy Away”

[Strofa 1]

Quando torno a casa

È meglio che tu non sia lì

Stiamo scommettendo che tu non lo farai

[Pre-Ritornello 1]

Liberati della tua modestia

E l’unica cosa da lasciarsi alle spalle

È la tua pelle sul pavimento

[Ritornello]

Non tirarti indietro (o “non scappare, non nasconderti da te stesso”)

Metti una soglia

Quando ti tiri indietro (o “quando scappi”)

Alla ricerca di quella sensazione (o “quel sentimento”)

Proprio come un “ti amo”

Non sono parole

Come una canzone che ha scritto, che non è mai stata ascoltata

Non (shh)

[Strofa 2]

Quando torni a casa

Riconosci a malapena le foto

Che sono state inserite in una cornice

[Pre-Ritornello 2]

Perché ti sei liberato della tua modestia

Non girare intorno alla pista

Prendi quello che hai

E lascia la tua pelle sul pavimento [Nota: credo che intenda di abbandonare quel suo modo di essere, di liberarsi da quella modestia e riporla per terra]

[Ritornello]

Non tirarti indietro

Metti una soglia

Quando ti tiri indietro

Alla ricerca di quella sensazione

Proprio come un “ti amo”

Non sono parole

Come una canzone che ha scritto

Che non è mai stata ascoltata

[Strofa 3]

Quando torno a casa

Ragazzo, è meglio che tu non sia lì

Te ne sei andato da un pezzo

[Pre-Ritornello 3]

Ti sei liberato della tua modestia

Non girare intorno alla pista

Spezza in due il ciclo

E lascia la tua pelle sul pavimento

[Ritornello]

Non tirarti indietro

Metti una soglia

Quando ti tiri indietro

Alla ricerca di quella sensazione

Proprio come un “ti amo”

Non sono parole

Come una canzone che ha scritto

Che non è mai stata ascoltata

[Finale]

Un “ti amo”

Non sono parole

Come una canzone che ha scritto

Che non è mai stata ascoltata

Non tirarti indietro