Chi non ha mai sentito parlare, almeno una volta nella vita, di Twilight? La serie cinematografica che si basa sulla saga letteraria di Stephanie Meyer. All’attivo ha cinque film che sono stati dei veri e propri successi mondiali tanto che hanno incassato oltre 3,3 miliardi di dollari in tutto il mondo.

Il primo film, Twilight, ha fatto il suo debutto nel 2008, mentre l’ultimo capitolo The Twilight Saga: Breaking Dawn – Parte 2 è arrivato nel 2012. A distanza di più di dieci anni sono film che fanno ancora parlare perché sono stati in grado di attirare l’attenzione con una storia originale e di emozionare il pubblico soprattutto grazie ai due protagonisti, Isabella Swan (interpretata dall’attrice Kristen Stewart) ed Edward Cullen (interpretato dall’attore Robert Pattinson). Quello che stiamo vivendo è, senza dubbio, il periodo in cui i titoli del passato sono pronti per tornare in voga. Abbiamo iniziato con il reboot di Gossip Girl, ma la lista continua ad allungarsi giorno dopo giorno, con gli ultimi arrivati ovvero i titoli di Baywatch ed una serie tv su Harry Potter. La decisione è quella di far tornare in auge capolavori amati nel passato per la gioia dei nostalgici, ma anche per farli conoscere alle nuove generazioni.

Bella Swan ed Edward Cullen di Twilight

Però non tutti sono d’accordo perché, come sappiamo, i revival tendono a discostarsi un po’ dalla trama originale e soprattutto per i veri fan è “traumatico” vedere nuovi volti vestire i panni dei loro beniamini. Nonostante questo, ora alla lista possiamo aggiungere un nuovo titolo, quello di Twilight. Stando a quanto riporta The Hollywood Reporter, infatti, pare che Lionsgate Television sia al lavoro per un adattamento televisivo dei famosi romanzi. Il progetto è ancora nelle fasi iniziali tanto che, per il momento, non sappiamo molto e non sappiamo neanche quale piattaforma di streaming riuscirà ad aggiudicarselo. Fonti vicine, però, affermano come Wyck Godfrey ed Erik Feig, produttori dei film, saranno anche produttori esecutivi della serie tv e ci sarà spazio anche per Stephanie Meyer come curatrice o sceneggiatrice. L’obiettivo sarà quello di raccontarci sempre la storia d’amore che sembra impossibile tra una adolescente umana ed un vampiro per poter permettere, così, a due nuovi giovani attori di diventare star internazionali proprio come Kristen Stewart e Robert Pattinson. Nonostante questo, però, il pubblico è molto incerto. Sui social network sono in tanti ad aver detto la loro: se da una parte abbiamo i più giovani felici di questa decisione, dall’altra parte ci sono i più “maturi” che sanno che non potranno più portare in scena le emozioni vissute con i film originali. Nonostante questo, la moda dei revival e dei reboot sta prendendo sempre più piede continuando a dividere il pubblico, ma magari la serie tv di Twilight quando arriverà sarà in grado di far cambiare idea anche ai più scettici proprio come ha fatto il reboot di Gossip Girl.

