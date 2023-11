Un altro membro della troupe e della produzione della nota serie televisiva israeliana “Fauda” è stato ucciso, dopo essere stato richiamato come riservista nelle forze armate, durante un’azione a Gaza.

Si chiamava Matan Meir, ed era un riservista del 697esimo battaglione della 551esima brigata delle forze israeliane di difesa. Meir era anche membro dello staff dello show televisivo, ed è stato inserito nell’elenco dei soldati caduti in servizio, come annunciato dal Jerusalem Post.

Anche i profili social della serie tv hanno confermato la morte di Meir.

“Siamo devastati nel condividere che uno dei membri della nostra famiglia “Fauda”, Matan Meir, è stato ucciso in azione a Gaza. Matan era un membro fondamentale della troupe. Il cast e la troupe hanno il cuore spezzato da questa tragica perdita”.

Il dolore dei suoi colleghi ha poi mestamente invaso la rete.

Ucciso a Gaza membro della troupe di “Fauda”: il ricordo dei colleghi

In un post Lior Raz, co-creatore e interprete, nelle vesti di Doron, della fiction Netflix che racconta, tragica ironia della sorte, le vicende di una unità israeliana impegnata in azioni antiterrorismo a Gaza e in Cisgiordania, scrive:

“Sono devastato nel dirvi che uno dei membri della nostra famiglia di Fauda, Matan Meir, è stato ucciso in servizio a Gaza. Matan è stato parte integrante della troupe per tutte le quattro stagioni. L’intero cast e la troupe hanno il cuore spezzato da questa perdita tragica. Vorremmo porgere le nostre condoglianze alla famiglia e agli amici di Matan. Possa la sua anima riposare in pace”.

Meir, aveva 38 anni, ed era il secondo membro dello staff della serie Netflix a perdere la vita nel conflitto in Medio oriente. Fra le vittime dell’assalto di Hamas contro Israele, il 7 Ottobre, vi era anche il tecnico del suono Lior Waitzman, che aveva lavorato, tra gli altri programmi, anche a un’altra serie di spionaggio molto guardata in Israele, Teheran, prodotta da Apple Tv+.