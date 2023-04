Cinque film e quarantadue anni dopo il suo inizio, Indiana Jones si concluderà quest’estate con il suo ultimo film, “Indiana Jones e il quadrante del destino” , diretto da James Mangold .

Questa nuova pellicola con protagonista sempre Harrison Ford sarà la prima della serie a non essere diretto da Steven Spielberg, ed è stato definitivamente contrassegnato come l’ultimo film della serie.

In quest’era di franchising senza fine, è raro sentire finalmente che qualcosa si è concluso, portando una catarsi che raramente vediamo in un franchise cinematografico di questi tempi.

L’ultimo film di Indiana Jones: i franchising cinematografici devono finire

Ultimamente, i franchise hanno sofferto di una cosa importante: la stanchezza. Molti indicherebbero la stanchezza dei supereroi a causa dell’eccessiva quantità di contenuti Marvel rilasciati negli ultimi anni. Troppi film e troppi programmi televisivi tutti insieme. Ma non sono solo i supereroi, è tutto. Da “Star Wars” a “Game of Thrones”, tutto sembra ricevere una manciata di spin-off.

Un grande punto di forza che sembra essere stato dimenticato negli ultimi anni è quanto può essere buono un finale forte per una storia. Non tutto deve durare per sempre. Niente dovrebbe andare avanti per sempre.

Ultimamente, questi franchise portano spesso a chiedersi: che senso ha tutto questo? Sapere che ci sarà una fine definitiva lo cambia. Il successo di grandi franchise del passato come “Lord of the Rings”, “The Hunger Games” e “Harry Potter” dipendeva dall’essere in grado di ottenere il finale.

In alcuni casi un buon finale può elevare il franchise ancora più di quanto non sia già.

Sono stati lanciati anche alcuni nomi che potessero sostituire Harrison Ford nel ruolo di Indiana Jones come Bradley Cooper e in particolare Chris Pratt, che sta uscendo dal suo personaggio dall’aspetto molto simile nella serie “Jurassic World“. Tutto ciò però non è mai stato realizzato.

Il franchise non ha bisogno di tornare indietro, non ci sarà un vero Indiana Jones senza Harrison Ford ad interpretarlo.

E tu, cosa ne pensi dell’ultimo film di Indiana Jones? Lascia un commento!