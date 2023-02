Niccolò Moriconi, da tutti conosciuto semplicemente come Ultimo, è un cantautore di Roma classe 1996 che, nel giro di poco tempo, è riuscito a farsi spazio nel difficile mondo della musica diventando una delle voci più amate in Italia e non solo.

Dopo la vittoria al Festival di Sanremo nel 2018, nella categoria Nuove Proposte, con Il ballo delle incertezze ed il secondo posto raggiunto nel 2019 sempre sul palco dell’Ariston con il brano I tuoi particolari, è stato la voce di canzoni in grado di regalare emozioni come Vieni nel mio cuore, Piccola stella, Ti dedico il silenzio, Buongiorno vita, Rondini al guinzaglio, Pianeti e Sogni appesi per citarne alcune. Anche quest’anno è tornato sul palco dell’Ariston dove è stato protagonista con il brano Alba e si è aggiudicato il quarto posto anche se i suoi fan speravano in qualcosa di più. Nonostante questo, Ultimo ha vissuto questo Festival di Sanremo con una maggiore consapevolezza rispetto al passato quando ci era rimasto male ed aveva fatto polemica per la vittoria di Mahmood con la canzone Soldi.

Ultimo durante un concerto

Proprio Alba è anche il titolo del suo nuovo album uscito il 17 febbraio e che contiene 14 brani inediti scritti soprattutto a Londra. Ed il suo album ci ha dimostrato come Ultimo sia ancora sulla cresta dell’onda. Certo non avrà vinto il Festival di Sanremo la cui vittoria è andata a Marco Mengoni ed il suo brano Due Vite, ma il suo nuovo album ha già ottenuto un risultato importante. Alba, infatti, è settimo nella Top Albums Debut Global, ovvero la classifica mondiale di Spotify che ha il “compito” di calcolare quali sono stati gli album più ascoltati nel weekend di debutto. Arriva così l’ennesima conferma che Ultimo è molto amato non solo in Italia, dove i suoi tour sono sempre sold out, ma anche nel resto del mondo. A proposito di tour, il cantante è pronto per il suo Ultimo Stadi 2023 La Favola Continua che inizierà con la data zero il 1 luglio a Lignano Sabbiadoro per poi arrivare allo stadio Olimpico di Roma il 7 (già sold out), l’8 (già sold out) ed il 10 luglio ed infine sarà la volta dello stadio San Siro di Milano il 17 ed il 18 luglio.

E tu sei un fan di Ultimo? Hai già avuto modo di apprezzare ed ascoltare il nuovo album Alba? Ti aspettiamo nei commenti!