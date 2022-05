Il duo Psicologi, pubblica oggi, 29 Aprile il nuovo singolo “Umore”, cantata inseme ad Ariete. Il brano è tratto dall’album Trauma, prodotto da Bomba Dischi.

Si tratta del ritorno sulle scene musicali dopo “Millennium Bug”, il loro disco d’esordio e dopo l’uscita dei precedenti singoli “Fiori Morti” e “Sui muri”.

Nell’album, Lil Kaneki e Drast, decidono di raccontare le vite delle persone che li circondano e che nei momenti più bui sono delle ancore a cui aggrapparsi come la famiglia e gli amici, cercando comunque di rimanere saldi alla realtà di ogni giorno.

Raccontano storie di vita diverse che vengono raccolte sotto uno stesso pensiero, ovvero che da un trauma possono nascere anche risvolti positivi.

Il progetto viene descritto come una valvola di sfogo dalla dura realtà vissuta, che li ha portati ad una nuova maturità che può essere ascoltata in ogni brano.

Le 10 tracce di “Trauma” accompagnano l’ascoltatore in un viaggio intimo, con brani ideali per lasciarsi trasportare sentendosi compresi e al sicuro nelle giornate grigie, in cui la paura la fa da padrona.

Significato di Umore degli Psicologi e Ariete

Nella canzone “Umore”, cantata in collaborazione con la giovane artista, Ariete, il duo racconta il feeling che si crea tra chi canta e la donna che si ha accanto.

Umore parla e fa ripensare anche all’ex visto come colui che ha perso la possibilità di avere una persona così speciale al proprio fianco.

E per umore, gli artisti intendono la capacità di lei di modificare lo stato d’animo del protagonista, di renderlo sereno e felice, semplicemente avendola accanto.

Nella copertina del disco sono rappresentati un gruppo di amici ormai diventati grandi che hanno lasciato da parte la vita spensierata e a colori tipica dell’infanzia che ora affrontano la dura realtà di ogni giorno che appare senza colore.

Sulla stessa scia della copertina dell’album, anche, il video ufficiale di “Umore” è girato in bianco e nero e raffigura i due giovani innamorati all’interno della loro stanza.

Testo di Umore degli Psicologi e Ariete

Prima di aprirmi ho mille strati tipo matrioska

Ma tu sai dirmi certe frasi che ho la pelle d’oca

Ti ascolterei parlar per ore, di cosa, che importa?

Che sto imparando a dar valore perfino alla noia

E poi mi guardi con quell’aria, quell’aria di chi sa

Che sarei povero se ti aprissi un OnlyFans

Che cosa ci fai qui? Che studi all’università?

Nascondo mille frasi dietro un altro come va

E mi dici che sono timido

Ma ti dirò

Di solito sono cinico

E non parlo, no

È che certe cose proprio, giuro, non le so fare

E vorrei fossi l’inizio di ogni nuovo finale

Ed il tuo ex non lo conosco, ma l’averti perso

Lo rende un incosciente, senza nulla in petto

Se vuoi stanotte svuotiamo ogni bar del centro

E cantiamo a squarciagola come ad un concerto

E questa è la nostra canzone e fa na-na-na-na

Perché tu cambiarmi l’umore, sai come si fa

E dai, regalami una notte

In un sogno anche più forte

Della realtà

E questa è la nostra canzone e fa

Davvero male quando non sei qua

Sai che non esco di casa

Tu esci truccata

Ti ruberò un bacio!

Respiri si incastrano come le mani

Vestiti si strappano come due libri

Ci ritroviamo a litigare come gatti e cani

A questionare questa vita davanti a due birre

Ti prego non fermare tutto, compro un altro giro

Manda quel disco che ti piace, aspira un altro tiro

Chissà se tutto ha un senso o è solo una finzione

Non ti comprerò un fiore ma, ho ancora un paio di parole

E questa è la nostra canzone e fa na-na-na-na

Perché tu cambiarmi l’umore, sai come si fa

E dai, regalami una notte

In un sogno anche più forte

Della realtà

E questa è la nostra canzone e fa

Davvero male quando non sei qua

E questa è la nostra canzone e fa na-na-na-na

Perché tu cambiarmi l’umore, sai come si fa

E dai, regalami una notte

In un sogno anche più forte

Della realtà

E questa è la nostra canzone e fa

Davvero male quando non sei qua

E tu, hai già ascoltato Umore degli Psicologi? Lascia un commento!