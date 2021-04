È “Druk” il titolo originale del film danese diretto da Thomas Vinterberg che nella notte del 25 aprile 2021 alla Union Station di Los Angeles si è aggiudicato l’Oscar come miglior film straniero (scopri qui tutti i vincitori della serata). Presentato in anteprima il 20 ottobre 2020 alla 15esima edizione della Festa del Cinema di Roma con ottimi riscontri da parte di pubblico e critica, il film europeo uscirà nella sale cinematografiche italiane prossimamente, per conto di Movies Inspired e con il titolo “Un altro giro“.

La trama del film ruota intorno a quattro insegnanti che decidono di testare una teoria: un permanente stato d’ebrezza porterebbe enormi benefici alla vita di tutti i giorni. Il protagonista è il danese Mads Mikkelsen, attore particolarmente amato da Vinterberg, che lo aveva già scelto nel suo precedente film “Il sospetto”. Mikkelsen, ricordiamo, è già di casa a Hollywood: lo abbiamo visto come protagonista della serie Hannibal (nei panni dello psichiatra serial killer Hannibal Lecter) e in film come Doctor Strange e Rogue One: A Star Wars Story. Lo ritroveremo presto in Indiana Jones 5 e prenderà il posto di Johnny Depp nel terzo film di Animali fantastici nel ruolo di Gellert Grindelwald.

Mads Mikkelsen in una scena tratta da Un Altro Giro

L’annuncio del remake americano

Ad annunciare un remake in arrivo di Un Altro Giro, meglio conosciuto come la sua traduzione americana “Another Round“, è stata la testata giornalistica Deadline dopo nemmeno 24 ore trascorse dalla vittoria agli Oscar. Sembrerebbe che Leonardo DiCaprio abbia comprato i diritti del film per conto di Endeavor Content e Makeready e abbia intenzione di sostituire Mads Mikkelsen nel ruolo di protagonista. Sui social e su Twitter in particolare la notizia del remake non è certo passata inosservata.

La polemica sui social

con tutto il rispetto: fare un remake di un film con mads mikkelsen e togliergli mads mikkelsen dovrebbe essere già un motivo per non farne un remake — d’artagnan (@ayellowlamp) April 26, 2021

Se non si fosse già intuito, ve lo diciamo chiaro e tondo: non c’è utente social che abbia accolto bene la notizia.

“Non so come dirvelo, ma anche Mads Mikkelsen sa parlare inglese“, oppure “Bong Joon-Ho [regista di parasite, ndr] aveva ragione quando disse che gli americani hanno bisogno di imparare a leggere i sottotitoli” sono solo alcuni dei commenti che sottolineano il fatto che la barriera linguistica (ricordiamo che il film è in lingua danese) non dovrebbe giustificare un remake in lingua inglese di un film appena uscito e che è subito entrato nel cuore di milioni di spettatori, danesi e non. Insomma, di Leonardo DiCaprio ci fidiamo, ma Mads Mikkelsen ha forse brillato abbastanza già di suo.

La risposta del regista danese

Il regista Thomas Vinterberg, autore del film originale, risponde così alle polemiche:

È una grande novità per me, e ne discuterò con loro, vedremo. Ho già visto varie reinterpretazioni dei miei lavori prima d’ora. È un aspetto artistico interessante, quello di vedere una cosa crescere in versioni diverse. Ora è nelle mani del migliore attore in circolazione, e a parte essere un bravo attore ha anche fatto delle scelte molto intelligenti nella sua carriera. Penso siano state scelte ricche di integrità. Sono pieno di speranza e curiosità nei confronti di quello che faranno. Thomas Vinterberg.

Voi cosa ne pensate? Siete entusiasti all’idea di un remake con Leonardo DiCaprio? Fatecelo sapere in un commento.