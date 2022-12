“Un Natale pieno di Graça” è una commedia romantica di Natale diretta da Pedro Antônio Paes e interpretata da Gkay, Sérgio Malheiros e Vera Fischer nei ruoli principali.

Ti dico la verità: volevo un film tranquillo da vedere questa sera e ho notato che tra i più popolari su Netflix c’è “Un Natale pieno di Graça“. Questa commedia natalizia però mi ha un po’ annoiato. Proprio come la più anonima commedia romantica, ha due personaggi che sono completamente opposti l’uno all’altro e si uniscono in circostanze improbabili per poi innamorarsi.

Graça ha il carattere energico mentre Carlinhos è un ragazzo noioso che ha capito tutto sulla sua vita e su quella del figlio non ancora nato e non concepito fino a quando quest’ultimo compirà 27 anni. Con personaggi come questi, sai già cosa aspettarti.

Non capisco il motivo per cui lui deve mentire alla sua famiglia per la disonestà della partner; Carlinhos si comporta come se fosse stato lui a tradire Bebela. È così surreale e non capisco la logica, quindi è meglio mentire per nascondere di proposito qualcosa che è irrilevante?

Una foto da Un Natale pieno di Graça. Credits: Netflix.

Ma ovviamente, sto cercando la logica in qualcosa che volutamente vuole essere illogica. Ad un certo punto, Graça urla come uno scimpanzé mentre è su un elicottero perché ha paura. Lei, tuttavia, non ha paura di questa persona sconosciuta: per quanto ne sa, potrebbe essere un serial killer o un maniaco sessuale. Ancora più strano, inizia a distruggere la casa della famiglia ricca di Carlinhos nel momento in cui vi mette piede e si sdraia sotto il camino a parlare con Babbo Natale e, nonostante tutto, riesce a cambiare la mentalità di questa famiglia in pochi secondi.

Questa è una donna adulta a cui è permesso viaggiare da sola e si comporta come se fosse costantemente drogata. I piccoli tentativi di umanizzare Graça sembrano poco convinti. È così fastidiosa fin dal primo minuto che diventa difficile simpatizzare per lei.

“Un Natale pieno di Graça” presenta una trama vista e rivista. Le sequenze sono create senza una logica. In qualche modo, Carlinhos si innamora di Graça senza passare del tempo con lei, e rimani a grattarti la testa, chiedendoti come le persone in questi film di Natale si innamorino l’una dell’altra senza motivo.

Adoriamo tutti un buon film natalizio, giusto? Qualcosa che ci aiuta a sviluppare i nostri sentimenti. Questi film, tuttavia, devono avere un senso e seguire una trama credibile. “Un Natale pieno di Graça” invece di dare queste sensazioni, è insipido dall’inizio alla fine ed è assolutamente privo di qualsiasi logica.

E tu hai visto “Un Natale pieno di Graça”? Ti è piaciuto? Dimmi cosa ne pensi attraverso i commenti. Se non l’hai ancora visto dimmi se lo vedrai dopo aver letto questa recensione.