Un passo dal cielo, fiction Lux Vide, è molto amata dal pubblico italiano ed è giunta alla sua sesta stagione e proprio in occasione del nuovo capitolo ci sono state delle decisioni radicali. Iniziando dal titolo che da Un passo dal cielo diventa Guardiani: Un passo dal cielo 6 proprio per farci capire che ci saranno delle novità.

Cambia anche la location: nelle cinque stagioni precedenti siamo stati abituati a vedere lo splendido lago di Braies ed il Trentino Alto Adige, mentre ora sarà la volta delle Dolomiti del Veneto. Troveremo ancora Daniele Liotti nei panni di Francesco Neri, ma anche per quanto riguarda lui vi sarà qualcosa di nuovo: non sarà più un forestale, ma un semplice civile che si occuperà del benessere del territorio cercando di bloccare lo sfruttamento di una miniera in provincia di Belluno. Avremo a che fare con una linea narrativa più semplice e meno pesante, senza i drammi che hanno caratterizzato le ultime stagioni di Un passo dal cielo.

Gli attori di Un passo dal Cielo

Anche il cast potrà contare su tre new entry. Si tratta di Anna Dalton, Serena Iansiti ed Aurora Ruffino, volti giovani al fine di attirare anche un pubblico nuovo e più fresco. Le troveremo al fianco dei volti già noti ai telespettatori come Enrico Ianniello ed il ritorno di Gianmarco Pozzoli e di Giusy Buscemi. Non sappiamo ancora quando Guardiani: Un passo dal cielo 6 andrà in onda, ma sembra sempre più probabile la data del settembre 2021, per il palinsesto autunnale della Rai.

Avete seguito Un passo dal cielo? Cosa pensate di tutti questi cambiamenti? Confrontiamoci nei commenti!