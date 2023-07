Ciao amici di Wonder Channel!

Oggi anch’io mi voglio candidare come principe per l’estate 😀 Dov’è la mia Taylor Cole?

A parte questo… vi ricordate di Mandy Cooper, la ragazza PR di nome Monica interpretata da Taylor Cole nel film “Fiducia Tradita”? Adesso immaginate che stia cercando di farsi strada nel mondo delle relazioni pubbliche, ma il suo capo, Deidre Kelly (la ricordi in “Frammenti di un inganno”?), non le dà molte opportunità. Ecco, questa è la trama di “Un Principe per l’Estate”.

Ora, entra in scena un cliente fresco fresco: Colin, interpretato da Jack Turner, un principe britannico dal carattere ribelle, che finisce nei guai a Greenbriar, Idaho, solo per aver fatto un tuffo in una fontana che sembra una miniatura della fontana di Trevi!

Quando Deidre si prende la varicella (ma chi si ammala ancora di varicella da adulto?), Mandy decide di fingersi la capa dell’azienda e gestire la crisi del principe. Ma ragazzi, le cose si mettono davvero male! Non solo deve affrontare dei casini di relazioni pubbliche, ma si innamora pure del principe. E non come se stesse recitando, eh, proprio lei, Mandy, se ne innamora sul serio.

Sapete cosa vi dico? Uno dei punti divertenti nel guardare e recensire le commedie romantiche è leggere le mille opinioni che emergono. C’è chi le trova fantastiche e chi le bolla come stupidaggini. A me, che ne ho viste un bel po’, “Un Principe per l’Estate”, mi sembra un film che ha tutte le carte del genere: romanticismo, identità sbagliata, e un pizzico di favola che lo allontana un po’ dalla realtà. E poi ci sono scenari meravigliosi, vestiti alla moda e personaggi talmente esagerati da sembrare caricature.

“Un Principe per l’Estate” non è poi così male. Ci sono un paio di personaggi, Mandy e Colin, che hanno quel minimo di profondità per farci affezionare a loro. E poi, diciamocelo, Taylor Cole è un gran bel vedere, e Jack Turner ha una certa chimica con lei. Poi c’è la canzone “Keep on Loving You” dei REO Speedwagon nel film, e io sono un grande fan di questa canzone.

Alla fine dei conti, “Un Principe per l’Estate” è uno dei tanti film del genere commedia romantica… con la trama classica della ragazza comune che si innamora del principe. Può attrarre soprattutto chi ama le favole moderne, ma non spicca molto tra tutti gli altri film dello stesso tipo. È uno di quei film che, secondo me, guardi una volta e poi basta. Però quella volta ti piacerà e, magari, ti farà pensare alla persona che vuoi stia accanto a te questa estate.

E tu cosa ne pensi? Dì la tua nei commenti… anche se vuoi proporti alla mia candidatura 😀

Ah, dimenticato, “Un Principe per l’Estate” è ora disponibile su Netflix ed è il 2° film più visto in Italia. Mica male.