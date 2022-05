Un Professore è una serie tv che ha fatto il suo debutto su Rai 1 lo scorso novembre. Racconta la storia di Dante Balestra, il nuovo professore di filosofia del liceo scientifico di Roma, che torna dopo otto anni per stare vicino al figlio Simone. Si contraddistingue per il suo metodo di insegnamento diverso ed anticonformista che gli permette di instaurare un rapporto particolare con i suoi alunni, soprattutto con Simone.

La prima stagione è composta da 12 episodi con Alessandro Gassman e Claudia Pandolfi come protagonisti. Ha ottenuto un ottimo riscontro da parte del pubblico tanto che è stata subito rinnovata per la seconda stagione: numeri da record tanto che la Rai non ha avuto nessun dubbio sul rinnovo della serie tv. A discapito di quanto si credeva, però, sarà necessario aspettare ancora un po’ di tempo prima che inizino le riprese. Le riprese di Un professore 2, infatti, non inizieranno prima del 2023 ed arriverà sul piccolo schermo da metà 2023 in poi, probabilmente in autunno. Tuttavia, Alessandro Gassman cerca di rendere meno pesante l’attesa con alcune rivelazioni. Durante un’intervista con SuperGuidaTv ha anticipato qualcosa sul secondo capitolo:

Alessandro Gassman e Claudia Pandolfi

“In questa seconda serie ci saranno tante sorprese, nuovi arrivi nella classe. Vi annuncio poi che l’attività amatoriale del professore continuerà ad essere abbastanza vivace”.

Quindi assisteremo all’arrivo di new entry nel cast, ma ancora non ci è dato sapere chi saranno. Sicuramente c’è grande attesa per la seconda stagione de Un Professore soprattutto dopo la conclusione del primo capitolo dove Dante ed Anita hanno deciso di essere una coppia, mentre Simone e Manuel, i loro rispettivi figli, sono tornati ad essere amici. Probabilmente la seconda stagione si soffermerà sulla sessualità di Manuel poiché dovrebbe seguire la trama di Merlì, la serie tv spagnola a cui si ispira Un Professore. Manuel prova qualcosa di più di una semplice amicizia per Simone, ma deve trovare il coraggio di ammetterlo.

E tu hai visto Un Professore? Cosa ti aspetti dalla seconda stagione? Ti aspettiamo nei commenti!