Da principe a re, Will Smith sfodera la sua migliore interpretazione di sempre in Una famiglia vincente – King Richard.

Premessa: non devi per forza essere un appassionato/a di tennis per conoscere le sorelle Williams. Io non seguo tantissimo il tennis se non qualche partita sporadica, però le due sorelle Williams mi hanno sempre affascinato perché hanno vinto entrambe tantissimo e, delle volte, si sono affrontate in finale negli slam, sfoderando prestazioni super. Ovviamente non sapevo molto di loro oltre ai trionfi, quindi Una famiglia vincente – King Richard mi ha offerto l’opportunità di saperne di più sulla loro vita e sul ruolo che il padre ha giocato nelle loro carriere.

Una famiglia vincente – King Richard è stato oggetto di alcune critiche, dato che mette in luce Richard invece delle sorelle Williams. Tuttavia, ritengo che questo giudizio sul film sia infondato. Sì, è intitolato così perché il padre immaginava le loro vite e cosa sarebbero potute diventare seguendo i suoi consigli, ma il film da importanza a tutta la famiglia Williams. Il titolo italiano è quasi più completo di quello originale perché il tennis è stato per la famiglia Williams uno sport familiare in cui anche la loro madre Oracene (anche lei esperta di tennis) è stata determinante quanto Richard nell’aprire la strada al loro successo.

A differenza dei soliti film biografici, in cui assistiamo a salti temporali e il film si conclude all’apice della carriera del protagonista, Una famiglia vincente – King Richard si concentra per lo più sull’età adolescenziale delle sorelle Williams e trascorriamo più tempo con la famiglia che sul campo da tennis. Il film ci porta dentro le loro vite e ci fa capire anche perché Richard prendeva determinate decisioni. Le famiglie che avevano i mezzi finanziari potevano spendere molti soldi in un allenatore di tennis e portare i loro figli in strutture adeguate per fare pratica. Questo non valeva per le sorelle Williams, che dovevamo fare affidamento alla comunque ottima preparazione del padre e della madre e si allenavano in un campetto in cui non mancavano i battibecchi con le band del quartiere. Richard (Will Smith) e Oracene (Aunjanue Ellis) facevano sacrifici continui per dare la preparazione giusta a Serena e Venus.

Demi Singleton come Serena Williams e Saniya Sidney come Venus Williams in Una Famiglia Vincente – King Richard. Credits © 2021 Warner Bros. Entertainment Inc. All Rights Reserved.

Era difficile, eppure credevano ardentemente nelle qualità delle ragazze: volevano di più per le loro figlie. Volevano allontanarle dalla vita di strada, come racconta anche lo stesso Richard a una poliziotta che arriva in casa loro dopo le lamentele di una particolare vecchia vicina. Il film non tenta di mettere Richard su un piedistallo, mette in evidenza i suoi difetti tanto quanto i suoi punti di forza. Potrebbe non essere sempre stato un brav’uomo, ma ha cercato di essere un buon padre, consentendo alle sue figlie di credere in se stesse e nelle loro potenzialità. Una famiglia vincente – King Richard ritrae anche le realtà più oscure del mondo dello sport, dove i giovani sono spinti eccessivamente a essere i migliori, fino a perdere ogni passione per il gioco e persino nella propria vita. La sindrome di burnout è una possibilità molto reale e Richard vuole proteggere Venus e Serena da questa e altre situazioni scomode dello sport.

Anche se sono un fan di alcuni film di Will Smith, devo dire che questa potrebbe essere la sua miglior recitazione di sempre. È perfetto come Richard e porta tanta ricchezza emotiva al ruolo. Parla delle esperienze di Richard come se le avesse realmente vissute e ogni suo dialogo brilla per autenticità.

Prima ho accennato alle gang di strada. Verso la metà del film, Richard viene picchiato brutalmente da dei teppistelli e dice alle ragazze che questa è una realtà che ha affrontato per tutta la sua vita. Nessuno lo ha protetto e sostenuto, nessuno ha mai pensato che sarebbe diventato qualcosa, ma per loro non sarà lo stesso, perché lui le sosterrà sempre. Solitamente i film e le narrazioni incentrate su personaggi di colore raccontano dell’assenza paterna mentre ho trovato interessante che Una famiglia vincente – King Richard mostrasse un lato diverso delle cose.

Un giudizio finale? Beh, ho deciso di dare 8 a Una famiglia vincente – King Richard. Il film funziona tanto quanto la performance di Smith e, anche se è difficile pronosticare chi vincerà l’Oscar nel 2022, credo davvero che Smith meriti almeno una nomination per il suo lavoro in questo film. E tu hai visto Una famiglia vincente – King Richard? Fammi sapere attraverso i commenti cosa ne pensi riguardo al film.